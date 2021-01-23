台北一名男子在民國107年3月某日參與座談會，與擔任接待的女子小芳（化名）相談甚歡，2人行經一處廁所的哺乳室時，他假稱哺乳室設計很奇怪，邀對方查看後，竟在該室內性侵對方，要求對方幫口交，小芳因為知道他是座談會貴賓、老闆的大客戶，且當時處在密閉空間內，竟妥協使他性侵得逞。法院判該男3年6月徒刑，案經上訴，高等法院近日判上訴駁回。

判決書指出，該男在民國107年3月16日下午參加座談會時，與負責聯絡工作的小芳先前已透過電子信箱通信往來，他在座談會當天先是邀約對方到場外聊天，2人聊完後走回會場途中，行經1處廁所哺乳室時，他假稱哺乳室設計奇怪，邀對方進入觀看，沒想到2人進去後，他就將門鎖上，並抱住小芳試圖侵犯。

該男在哺乳室內先是親吻小芳，還將手伸入對方內衣中搓揉胸部，最後甚至露出下體要求對方幫忙手淫，小芳過程中頻頻表示拒絕，並表示「我不會打手槍」、「我怕同事等太久」為由欲逃走，該男還最後要求小芳口交，小芳因為忌憚他是說明會貴賓、長官的重要客戶，且當時處於密閉空間內，與對方體力差距等，不敢違逆，使對方性侵得逞，事後她崩潰告知同事此事，決定報警提告。

法院認為，該男為滿足一己性慾，將小芳帶至哺乳室內，明知對方已拒絕與其發生口交性交行為仍置之不理，利用小芳身在該密閉狹小空間內難以兼顧自身安全情況下，做出強制性交犯行，對小芳的性自主決定權及人格尊嚴戕害甚鉅，造成陰影恐終身難抹滅，量處有期徒刑3年6月，案經上訴後，高等法院在近日判上訴駁回。

(中時新聞網)