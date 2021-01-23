台北市延平高中二年八班學生以實際行動守護自然環境，由全班同學自主規劃淨灘活動，在李逸芬老師帶領下， 23日前往新北市金山區中角灣一帶進行淨灘，撿拾海洋垃圾約600公斤，使海灘恢復原本美麗樣貌。（戴上容翻攝）

永續和環保意識已經成為人類不容忽視的議題，為響應生態保護，台北市延平高中二年八班學生以實際行動守護自然環境，由全班同學自主規劃淨灘活動，在李逸芬老師帶領下，23日前往新北市金山區中角灣一帶進行淨灘，撿拾海洋垃圾約600公斤，使海灘恢復原本美麗樣貌。

活動過程中，學藝股長蔡宜璋同學表示：從新聞中得知由於新冠肺炎所產生的口罩垃圾，因爲無法自然分解，除了對環境的危害，也造成野生動物的威脅，這次果然清出不少的廢棄口罩，希望大家要正視這個問題。擔任兩年環保股長陳世宬同學也表示：在校內資源回收場工作與今日透過自己的雙手，撿拾海灘上的塑膠盤與竹筷子，深刻體會拒絕使用一次性餐具，人類與大自然才能永續發展。

衛生股長王培宇同學則提到參與淨灘活動不僅能提升環保意識，更能發揮愛地球精神，體會人類與自然共存的重要性。蔡仲軒、呂宜姍及李奕廷同學表示：藉由凈灘活動，可以讓大家反思自己對環境的傷害，並深思如何恢復及改善環境的方法。

雖然今天偶爾飄著細雨，而且寒風瑟瑟，但同學們都覺得以實際行動來淨灘非常有意義，除了讓這片美麗的海洋與風景能永續存在，也更加呼應課堂上所學，展現環境保護的決心，希望大家要有公德心，一起來愛護地球！

(中時 )