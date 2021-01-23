《天竺鼠車車》每集內容不超過3分鐘，受到台日兩地網友追捧。（圖／翻攝自《Muse木棉花》臉書）

日本動畫《天竺鼠車車》在台灣爆紅，有趣又療癒的劇情不只小朋友喜歡，更是擄獲不少大人的心。不過，就有網友擔憂，可能會引發一波飼養天竺鼠的風潮，於是他發勸世文，呼籲大家別因可愛就一股腦衝動飼養，更擔心過不久後會出現棄養潮，另外，就有網友分享，自己飼養的天竺鼠因為牙齒有問題，每月固定花費1萬5，且已持續2年。

原PO昨(22日)憂心地在PTT上發文表示，最近爆紅的天竺鼠車車動畫，拍的很好也很可愛，「但真的不要一股腦，就跟風去養」，接著分析，天竺鼠本身就是群居動物，不像是貓一樣，可以單獨在家很自在，「不一次養兩隻其實，他們多半會憂鬱過頭」。

原PO更表示，他相當擔憂過一陣子後會出現棄養潮，更呼籲在飼養之前要好好慮清楚後再行動，千萬不要衝動行事。貼文發出後不少網友回應，「綠鬣蜥之亂即將重演」、「天竺鼠體味很重，需要的空間也不小，真的不要衝動飼養，如果做了功課有決心要養，也可以到愛兔協會認養」、「推，不管是什麼動物都不要輕易養，決定要養就要用心照顧」。

此外，有不少網友分享自己的經驗，直說不要以為天竺鼠很便宜就養，「我家那隻牙齒有問題，一個月固定花費1萬5，每個月都要花一次，目前已持續2年」、「真的超可愛，學生時期很想養，認真做完功課就放棄，養任何生命都不是簡單的事」。

(中時新聞網)