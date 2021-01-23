雲林文昌國小近期傷兵多，但仍從外卡第2之姿在富邦盃台灣12強少棒大賽一路闖進四強，今日與強敵台北東園國小之戰也相當有韌性，兩度追成1分差讓東園捏把冷汗，雖然最後6比11輸球，不過總教練張裕耀肯定小球員的企圖心，「今天表現真的很好，超過100分。」

文昌國小主力多人受傷，主戰捕手廖禹綸練習時被丟到頭，輕微腦震盪、陳毅訓練時腳踝骨裂、廖晨安成長痛加上腳拉傷，陳柏安練習時被丟到手，恢復後又在比賽被丟到頭，幸好沒有大礙，光是傷兵就有4人，且都是主力，「出發來富邦盃之前有人腳斷掉、腦震盪，傷兵多很難整合全體戰力。」

傷兵困擾加上投手戰力不足，讓文昌國小打得辛苦，不過把握第3局連續6支安打、單局敲8安，一舉攻下5分創造大局，此戰全員都有敲安，共敲出13支安打，僅輸東園1支，「這場企圖心很強烈，比前兩場強烈，告訴小朋友要打得紮實，我們沒有一支獨秀的球員，就是靠團隊贏球，這場打帶跑的戰術就做很多。」

文昌國小先發後4棒，陳柏安、廖昱焜、吳昭財、崔喬閔都是5年級選手，合計敲出5支安打，總教練張裕耀也特別肯定他們，「我們的孩子帶出去其他教練都說身材、打擊都不錯，可惜的是場上反應要再靈活一點，今天表現已經很好了，超過100分。」

文昌國小首次參賽就寫下佳績，明日將要與桃園中平國小爭奪季軍。

文昌國小比賽企圖心強烈，教練給超過100分。（中華棒協提供）

雲林文昌國小。（中華棒協提供）

文昌國小總教練張裕耀。（中華棒協提供）

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