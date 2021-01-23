拜登政府新政開展，哈佛甘納迪學院創始院長艾利森教授接受TVBS專訪提出5R理論，美國會體認到中國是強悍對手，並且認知雙方必須共存，不然就是共同毀滅，拜登上台後世界會更加安全。

艾利森表示，競選期間，中國成為政治足球，川普把所有的過錯都推給中國，包含常掛在嘴巴上的中國病毒。在國內政治的現實下，選戰中拜登對中國必須展現出不輸給川普的態度，但是拜登政府對中國的態度會跟川普政府不同。

艾利森歸納出拜登政府的5R理論，第一個R是Return to norma，所謂的正常是不會半夜發推特，而是回歸正常程序；第二個是Reversal，逆轉川普政府的錯誤，上任第一天拜登重回巴黎氣候協議與WHO；第三個是Review，檢視川普的159項成就，並以美國利益的角度檢視，因為有部分的實施制裁適得其反，對美國的傷害比對中國更多；第四個是Realism，美國會採取現實主義，體認到中國是強悍對手；第五個是Responsible，美國會高明且負責任認知雙方必須共存在小小的地球，不然就是共同毀滅。

艾利森為美國國際關係知名學者，除在柯林頓總統第一屆任期內曾擔任助理國防部長外，研究領域包括核武器問題、俄羅斯問題、中國問題與決策過程，與華府政學界有密切關係，是美國政府部門重要智囊，也是拜登團隊重要諮詢對象。

前國安會秘書長蘇起認為，國際政治層面，力量變了地位也就跟著改變，美國內部也在辯論要不要接受中共幾乎跟美國平起平坐？有人接受了，有人認為要壓下去，川普就是要壓下去的一例，而新任「印太事務協調官」坎貝爾則說了要競爭的共存。

蘇起說，美國內部對於中國地位的討論還沒定案，台灣卻顯得非常焦慮，布林肯聽證會發言挺台與蕭美琴收到邀請函都還只是消息面，會討論這麼熱烈只是反映出我們的不安全感。從基本面來看，大陸威脅越來越大，美國靠山越來越小，台灣要怎麼面對新的現實？

(中時 )