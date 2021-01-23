苗栗肉品市場的白毛豬冷凍肉品價格從元旦至今已上漲10元左右。（謝明俊攝）

執政黨自元旦開始開放美國萊豬進口，造成國產豬肉價格上漲，全國最大黑毛豬批發市場的苗栗肉品市場，溫體黑毛豬肉價格維持平穩，每公斤在80元左右，但冷凍肉品確實有上漲，從元旦的63元漲至目前的73元左右，漲幅並不小，因應過年前供應量將會增加至少3成，苗肉公司將努力維持價格穩定，滿足縣民需求。

苗栗肉品市場是目前國內最大黑毛豬批發市場，除了供應苗栗縣內消費所需溫體黑毛豬以外，還可供應給桃園、台中及新北等地區，目前苗肉公司平均每天批發量約從800頭至870頭不等，其中有超過半數是屬於黑毛豬，並且幾乎全數都是以溫體方式銷售。

苗栗肉品市場所批發售出的黑毛豬，最受歡迎的仍是以傳統廚餘方式養殖的黑毛豬，由於飼餵廚餘的豬集，成長速度較慢，豬隻需要較長時間來成長供肉質熟成，風味才會更好，平均每隻豬需14個月來養成才可出售，比起以飼料飼養的豬隻只需6個月，成本增加不少，所以價格比較貴。

政府開放美國萊豬進口，刺激國產豬肉價格飛漲，苗肉公司所批發的冷凍白毛豬，價格從元旦前每公斤63元，已經漲至目前每公斤73、4元之間，漲幅超過1成5，並且預期過年前冷凍肉品因供應豬肉加工所需，豬肉供應量增加，價格不排除會再微漲。

至於溫體黑毛豬，價格反而維持穩定，從去年底至今，每日批發價都維持在每公斤80元左右，因應過年溫體黑毛豬需求增加，預估每天將會增加百頭左右的需求量，苗肉公司已提早通知豬農增加豬隻供應，務求溫體黑毛豬價格穩定，讓縣民過個好年。

(中時 )