SBL本季開打前夕被「借調」到大陸NBL安徽文一打球的台啤後衛王子綱，23日突然現身SBL場邊，且換上球衣準備登場，王子綱說：「其實去那邊打球還蠻恐懼的，畢竟很擔心疫情，所以我發誓假如可以平安回來，就吃一個月的素！」

王子綱在去年12月23日返台隔離，直到上周才結束隔離加入台啤訓練，來到今天，剛好吃完一個月的素，「我只是吃方便素而已，從今天起開始吃肉，感覺真的很爽。光在這1個月的期間，我就瘦了快兩公斤，我本來就沒多少肉了。」

這次前往大陸NBL挑戰，一開始王子綱前往上海接受隔離，他形容那段隔離日子很淒慘，「畢竟因為疫情因素，一開始去真的很恐懼，很擔心自己會感染新冠。去年底回台隔離，整個隔離環境比上海好多了，所以才開始吃素替自己還願。」

儘管安徽最後拿到NBL二連霸，王子綱卻沒有辦法參與，「我是在季後賽第2輪打完就回來了，因為當時我上場時間較少，合約也只簽到去年底，假如我留下來，對方就要補錢給我，所以我就乾脆先回台隔離，也結束這次NBL之旅。」

相隔快要9個月，王子綱總算重新在SBL賽場跟台啤隊友並肩作戰，且一回來就面對延續開季連勝紀錄的考驗，「其實我沒想那麼多，儘管SBL與NBL打法不同，但我這次回來適應很快，我都待在台啤兩年了，我相信我沒問題的！」

(中時 )