2017年首次於日內瓦車展亮相的Arteon，是VW品牌最年輕的車系之一，最早被外界視為PASSAT CC的後繼車，但也有人認為它才是PASSAT的接班者，不管那個答案才正確，Arteon都跳脫了過往VW在詮釋中大型旗艦房車的位階，以更為精緻細膩的方式呈現在消費者面前，不過Arteon不太容易發音，暫且用「阿鈿」來稱呼它。

台灣福斯搶先亞洲各國引進最新款阿鈿，除了Fastback與Shooting Brake兩種車型，前者為四門轎跑車，後者是五門跑旅車，再車型再分別提供330 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、330 TSI R-Line，以及380 TSI R-Line Performance頂規旗艦版共8款選擇，售價自149.8萬元至206.8萬元。試駕車為售價175.8萬元的Arteon Fastback 330 TSI R-Line。

這次試駕車為Arteon Fastback 330 TSI R-Line，其2.0L渦輪增壓引擎最大動力輸出為190ps/32.6kgm，和頂規版380 TSI R-Line Performance的272ps/35.7kgm有著不小落差，雖然都是搭載7速DSG雙離合器自手排變速箱，也配備有更高精準轉向手感的Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統，而且後者還配置有4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統。

不過，前者油耗表現可達一級能源效率等級的14.3km/l，明顯是定位在喜愛運動風格外型，但仍想兼顧日常經濟使用的消費者；後者受惠於有可調整舒適度與運動性的DCC主動式底盤控制系統和4 MOTION主動式智慧型四輪驅動系統，透過優異的路感回饋及精準指向性，帶車主豐富駕馭樂趣和動態循跡穩定。

Arteon Fastback 330 TSI R-Line其實有許多亮點，打開車門即可見採用Nappa Carbon碳纖維紋的真皮跑車座椅，一體式的頭枕椅背設計，上方鏽有專屬的「R」字樣，椅背兩側則提供絕佳支撐與包覆性，它還同時是AGR德國脊椎健康聯盟組織認證之ergoComfort座椅。

阿鈿車系亦帶來高科技的數位化體驗，例如全新三幅式多功能方向盤改採電容式觸控功能，搭配10.25吋全邏輯數位化儀表和最新第三代MIB多媒體資訊整合系統搭配手勢控制功能，提供駕駛最直覺流暢的操作介面。原廠中文導航系統、App-Connect多媒體手機鏡射和手機無線充電等先進娛樂科技，亦展現出方便快速的車聯功能。

特別的是Harman Kardon為阿鈿量身設計專屬音響，總輸出功率高達700瓦，配置16聲道的擴大機與12支高傳真揚聲器，其中包含位於後行李廂的重低音和中控台中央揚聲器，帶來音域、音場與音像分布的高度平衡性，加上極佳的車身隔音效果，打造有如親臨劇場聆聽般的聽覺體驗。

和過往PASSAT及PASSAT CC不同的是，Arteon Fastback的尾門採用類似掀背車的方式，因此帶來極大的開啟角度，讓車主可以更加輕鬆地取放行李，這次我們特別測試放置2只30吋、2只20吋行李箱，外加1個背包和1個旅行袋，結果行李廂還有很多餘裕，若傾倒後座椅背，容量更驚人，對喜愛騎自行車的人來說，不必裝車頂架就可以載著出門，相較其他競爭對手是一大優勢。

在安全配備上，阿鈿全車系皆擁有9具SRS安全氣囊，包含雙前座、駕駛座膝部、雙前座側邊、第二排側邊和雙側面氣簾，同時提供最高等級安全科技、搭載IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，如全速域 ACC主動式固定車距巡航、車側盲點警示等，車道維持及偏移警示、主動式車道修正輔助、主動乘員防護和Area View 360度環景顯示（含3D畫面輔助功能）等多項先進主被動安全防護，再加上廣受好評的Park Assist 自動停車輔助系統，提供操作直覺、全面性的主被動安全防護。

駕駛座艙有種低調的豪華感。（陳大任攝）

電容式觸控式多功能方向盤。（陳大任攝）

排檔座質感佳。（陳大任攝）

抬頭顯示器可顯示多項資訊。（陳大任攝）

Apple CarPlay無線連接。（陳大任攝）

第三代MIB多媒體資訊整合系統搭配手勢控制功能。（陳大任攝）

Park Assist 自動停車輔助功能。（陳大任攝）

無線充電功能。（陳大任攝）

R-Line車型專屬Nappa Carbon碳纖維紋真皮跑車座椅。（陳大任攝）

駕駛座除提供兩組記憶並具按摩功能。（陳大任攝）

Harman Kardon環繞音響。（陳大任攝）

行李廂容量可自563L擴大至1557L。（陳大任攝）

車側有R-Line專屬飾板：（陳大任攝）

後座椅提供加熱功能，空調亦可設定溫度，下方為充電插孔。（陳大任攝）

台灣福斯特別推出上市品味方案，2月28日前購買Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium車型（售價165.8萬元），即可享大師鑑賞價162.8萬元，或以168.3萬元升級Harman Kardon音響系統，總數限量100台。此外，全車系同時提供百萬元零利率分期。

(中時 )