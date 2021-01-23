制憲 辜寬敏：總統請我吃飯，相信也是贊成的。台灣新憲聯合陣線提供

制憲 辜寬敏：總統請我吃飯，相信也是贊成的。台灣新憲聯合陣線提供

制憲 辜寬敏：總統請我吃飯，相信也是贊成的。台灣新憲聯合陣線提供

制憲 辜寬敏：總統請我吃飯，相信也是贊成的。台灣新憲聯合陣線提供

制憲 辜寬敏：總統請我吃飯，相信也是贊成的。台灣新憲聯合陣線提供

制憲 辜寬敏：總統請我吃飯，相信也是贊成的。台灣新憲聯合陣線提供

制憲 辜寬敏：總統請我吃飯，相信也是贊成的。台灣新憲聯合陣線提供

制憲 辜寬敏：總統請我吃飯，相信也是贊成的。台灣新憲聯合陣線提供

制憲 辜寬敏：總統請我吃飯，相信也是贊成的。台灣新憲聯合陣線提供。曾薏蘋攝

台灣制憲基金會今舉行「台灣新憲聯合陣線成立大會」，台灣制憲基金會董事長辜寬敏會前受訪表示，3週前蔡英文總統請他在官邸吃飯，他提及「制憲公投」議題，總統沒有回答也沒有拒絕；他說，制憲問題總統無法回答，因為蔡政府是舊憲法成立的政府，所以蔡總統無法很明顯表示，「但我相信她贊成，和我辜寬敏意見一樣」。

辜寬敏隨後致詞也強調，當天總統回答不清楚，不是曖昧，是有口難言，因為現任總統沒有急著要改變台灣，但要讓台灣成為一個正常的國家，不是為了現在的我們，是為了後代；所以新憲法是台灣最要緊的事情。

昨天成立大會開始前，播放1991年召開人民制憲會議，由於與會者包括民進黨資深要角黃信介、施明德、呂秀蓮、管碧玲、蘇嘉全，還包括現在在黨內居於高位的蘇貞昌、謝長廷、邱義仁等，因此影片中則出現「各位副總統、院長、秘書長、部長、主席、委員、縣市長.....你們還對得起『制憲』的承諾嗎？」

辜寬敏受訪提到台灣制憲推動時表示，目前進行很順利，才會有今天的成立大會，新憲法是目前很重要緊的。

被問到蔡總統的態度時指出，三週前蔡總統請他在官邸吃飯，他有跟總統提到，總統反應不是很直接，但也沒有否認。

辜寬敏解讀，「總統請我吃飯的意思就是，她沒有反對，所以我請你吃飯，但他是中華民國總統，所以無法明顯支持我、台灣人的意見」；但這是時間的問題。

被問到美國新政府如何對台灣制憲支持？辜寬敏表示，美國新政府若要解決亞洲問題，台灣的國際地位一定要確定，也就是台灣要回到聯合國，成為一個國家，亞洲才能安定，否則台灣將成為中國的一部分，那日本、朝鮮怎麼辦？相信台灣的重要性，美國已經了解。

此外，成立大會中也提出「新憲宣言」；主張當前台灣憲政問題的根本解決之道，應由全體台灣人民凝聚共識，共同行使主權，透過憲法創制與複決權利，重新設定憲政秩序；讓人民通過的新憲法，取代擺盪於兩岸分治事實，與統一中國虛幻之間的中華民國憲法。

宣言還提到，讓新憲法，終結台灣人民被外敵入侵、殖民統治、獨裁戒嚴以及威權壓迫的種種夢魘。讓新憲法成為政府有效治理與解決政治僵局的依據。讓新憲法彰顯台灣人民自決權利與國家主人的尊嚴。讓新憲法實踐人民對新國家、新生活與新未來的想望。

(中時 )