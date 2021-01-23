《開著餐車交朋友》邀請到「國民女友」溫妮帶著三位主持人遊台南，餐車才剛開進市區就被無數的汽車、機車包圍，讓擔任駕駛的KID驚嚇直呼：「跟媽祖遶境一樣，我們被包圍完全不能走！」來到台南美食熱點「國華街」，圍觀群眾不僅將街道擠的水泄不通，粉絲更不斷激動大喊：「是黃秋生！」台南人的熱情讓KID和宋柏緯招架不住表示：「我們就像動物園裡的動物，一直被包圍著看。」總是媒體、粉絲矚目焦點的黃秋生卻淡定回應：「我習慣了。」

溫妮也特地準備夜市必吃美食「鳥蛋」作為初見面禮，沒想黃秋生竟說：「這膽固醇很高，我不吃。」黃秋生真性情的回應讓溫妮嚇到當場愣住，KID和宋柏緯卻像看熱鬧般竊笑後，才趕緊緩頰：「我們吃！」面對偶像的潑冷水，溫妮沒有感到挫折，而是更加主動找話題聊天、邀約拍照，拉近彼此的距離，聊到對於黃秋生的第一印象，溫妮害羞地說：「雖然我表情沒有很明顯，但心裡很激動，原來這就是我小時候在電影裡看到的偶像！」

一行人漫步到有120年歷史的知事官邸，黃秋生被市集裡手刻飾品的攤販吸引，像個小孩般認真刻畫手鏈，寫上自己的英文名字Anthony，一旁的KID突然撩起黃秋生說：「我們應該每個人都刻Anthony，我們都是你的人。」讓冷酷的黃秋生羞紅臉表示：「這句話我受不了！」兩人肉麻的互動，可見彼此日漸熟悉的好交情。節目每週日晚間10點，於LINE TV、東森綜合台播出。

(中時 )