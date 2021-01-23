「World Gym」五縣市據點貼出公告，呼籲會員節約用水，配合淋浴時間3分鐘以內，共體時艱。（民眾提供／王文吉台中傳真）

「World Gym」五縣市據點貼出公告，呼籲會員節約用水，配合淋浴時間3分鐘以內，共體時艱。（民眾提供／王文吉台中傳真）

新竹、苗栗、台中及彰北水情燈號轉為橙燈，實施二階段減量供水，桃園、嘉義及台南水情則為黃燈，實施減壓供水。國內健身房龍頭「World Gym世界健身俱樂部」也在5縣市分館公告，呼籲會員淋浴控制在3分鐘以內，以免水錶被自來水公司鉛封，多數會員也能諒解。

據了解，「World Gym」新竹、苗栗、台中、彰化、台南等多個據點被水公司列為用水大戶，部分據點曾短暫停用游泳池、三溫暖等設施，最近採用銅銀殺菌設備，才開放使用。水公司啟動減量、減壓供水後，定期查表用水大戶，經勸導未達減量目標，則執行鉛封措施。

「World Gym」不得已貼出公告指出，新竹、苗栗、台中、彰化、台南已實施第二階段減壓供水，水公司來函告知未能減少10至20％用水，將強制水表鉛封，呼籲會員配合淋浴時間3分鐘以內，以確保能正常供水。

對此賴姓會員表示，台中確實水情嚴峻，很多農田卻水停灌，以前當兵常洗3分鐘戰鬥澡，淋浴限時3分鐘對男生不難，但太太留長髮，除非不洗頭，否則很難限時洗完。賴姓會員說，健身房只是好意提醒，希望節約用水，也沒有設計時器或派人緊盯，大家應共體時艱。

「World Gym」公關經理廖容瑩表示，因為水情嚴峻，多家分店已接獲自來水公司來函，要求健身中心減少用水；為避免會員無水可用，同時配合自來水公司之政策，本公司提出淋浴時間之建議，配合節約用水、共體時艱。

(中時 )