拜登政府上台，美中台關係展開新局。哈佛甘納迪學院創始院長艾利森教授接受TVBS專訪表示，美國不會承認台灣獨立，一國兩制已經走到盡頭，拜登的挑戰在於能夠想出什麼兩岸新方案。新架構即使讓兩岸不開心、不滿意、也沒有解決問題，但是北京、台北和美國都能夠因此遠離戰爭的選項。

艾利森為美國國際關係知名學者，除在柯林頓總統第一屆任期內曾擔任助理國防部長外，研究領域包括核武器問題、俄羅斯問題、中國問題與決策過程，與華府政學界有密切關係，是美國政府部門重要智囊，也是拜登團隊重要諮詢對象。

艾利森表示，美國欽佩台灣打造出的社會、經濟、政治，台美關係深化是好事；然而值此同時，拜登也明白只有一個中國，這是毫無疑義的，一個中國的首都是在北京，並沒有台灣獨立國家的存在，美國也不會承認台灣獨立。台灣人民如今期盼的的和北京當局格格不入，這個問題是解決不了的，但可以被處理。

艾利森指出，事實上拜登從旁觀察多年，他不是菜鳥，他是扎實又老練的專家，曾經擔任參院外交委員會主席，熟悉此問題40年了，他了解儘管台灣和北京對於兩岸未來有截然不同的前景，但過去50多年來雙方依舊能和平共處。即使解決不了這個無解的難題，但還是能夠應付，這樣的結果讓兩岸人民都得以大幅提升福祉，是中國四千年來僅見。

艾利森認為，拜登的挑戰在於能夠想出什麼兩岸新方案，不再是一國兩制，一個中國、兩種制度已經走到盡頭。新架構即使讓不開心、不滿意、也沒有解決問題，但是北京、台北和美國都能夠因此獲利，因為另一個選項是戰爭，對於三方都具有毀滅性。

(中時 )