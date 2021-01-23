公館國小致力將科學與科技融入日常生活，學生在校累積實作經驗，更在全國賽事勇奪佳績，公館國小去年代表苗栗縣，參加「2020全國青少年科技創作競賽」，勇奪總成績亞軍等多項獎項，其中「三隻小豬奇遇記」作品更代表著學生團隊合作無間在創作中克服各項困難，再抱回創意造型獎第一等獎，全校師生備感榮耀。

公館國小校長張茂富表示，學生透過自然科學，培養學生解決複雜問題能力，雖然在過程中面對許多困難，但不管失敗與成功都是最佳的歷練，讓孩子走在正確的學習方向。

公館國小學生謝承洋、鄭又銘、蔡岳翰以稻草、毬果、松針等天然環保素材結合科學應用，創作「三隻小豬奇遇記」，利用3隻小豬故事為發想結合機械團結打擊大野狼，成功取得評審青睞，在總成績拿下全國亞軍以及全國創意造型第一等獎。蔡岳翰表示，最困難的是觸控機關距離若沒有調整好，就會感應不到、接觸不良，但在師長指導以及伙伴們的努力，共同逐一克服，才能獲得這份收穫。

公館國小另在四道競走獎拿下2面銀牌、並在積分獎中勇奪1項全國特優、2項全國優勝、1項全國優等，校方指出，將持續扎根科學教育，奠定學生未來解決問題的能力。

(中時 )