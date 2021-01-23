年前，台8線中橫公路、台14甲線共5個路段坡施工，其中，台8線錐麓隧道口日前發生大規模坍方，重機械工程車輛已陸續進駐搶修。（公路總局提供／王志偉花蓮傳真）

公路總局因應春節返鄉、旅遊潮，將從本月25日起到農曆年前，針對台8線中橫公路、台14甲線共5個路段邊坡施工，施工期間進行交管；其中，台8線錐麓隧道口日前發生大規模坍方，管制時間較長，周一到周六上午8時到下午5時，每2小時才放行10分鐘，請駕駛人耐心等候。

第四區養護工程處太魯閣工務段說，這5處施工路段包括台14甲線34k＋180克難關、台8線129k＋400慈航橋、台8線168k＋260天祥路段明隧道、台8線174k＋900 錐麓隧道、台8線184k＋100峽谷橋。其中克難關、慈航橋、都是周一到周五上午8時至下午5時，每整點放行10分鐘，天祥路段全日有紅綠燈管制，單線雙向輪放。

管制路段中，錐麓隧道因在本月12日發生嚴重落石坍方，現場將陸續進駐吊車等重機械工程車輛，但因當地路幅較窄，增加搶修作業難度，卻必須趕在過年前搶修至一定程度，所以管制時間較長，每2小時才放行10分鐘（上午8時、10時、中午12時、下午1時、3時、5時），只有周日不管制；為了減少用路人等候時間，峽谷橋施工路段採周一到周五上午8時至下午5時機動管制。這5處路段施工交管時間從本月25日起到下月8日，駕駛人注意。

(中時 )