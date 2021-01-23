大陸外交部23日發布公告稱，大陸國務委員兼外長王毅22日與波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau）通電話。拉烏向王毅表示，波蘭堅定奉行「一個中國政策」，秉持不干涉內政等國際關係基本準則。

拉烏向王毅表示，波蘭始終高度重視發展波中全面戰略夥伴關係，堅定奉行「一個中國政策」，秉持不干涉內政等國際關係基本準則。波方希同中方籌劃好下階段高層交往，深化務實合作，推動更多波蘭産品輸華。波方十分重視中國—中東歐國家合作對波中、歐中關係的推動和補充作用，願繼續積極參與這一重要務實合作平臺，推動波中、歐中關係取得更大發展。

王毅在電話中表示，中波傳統友好，兩國人民之間有著深厚感情。發展中波關係完全基於雙方共同利益，不針對任何第三方，也不應受到第三方影響。中國和波蘭歷史文化背景不同，在某些問題上存在不同看法很正常，中方願繼續本著互尊互信精神同波方加強對話溝通，深化相互信任。

王毅說，中波關係發展動力強勁，擁有雙邊合作、中國—中東歐合作、中歐合作三台發動機，應相互促進，形成合力。波蘭是中東歐大國和歐盟重要成員，中方重視波蘭在中國—中東歐合作和中歐合作中的重要作用，期待波方貢獻更多力量。中國—中東歐合作始終透明開放，是中歐合作的組成部分，有助於促進中東歐各國發展和歐洲一體化進程。

拉烏於2020年8月接任波蘭外長。「中歐投資協定」（CAI）於2020年12月30日完成談判，但拉烏在2020年12月22日曾於推特發文，反對歐盟如此快速地與中國達成投資協議。

拉烏當時表示：「歐洲正致力與中國達成公平、互利的普遍性投資協議。藉由邀請我們的跨大西洋盟友參加會議，可以達到我們所需的充分諮商和透明度。一項好的、可持續的協議要比匆忙簽署的協議更好。」

(旺報 )