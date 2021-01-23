台中市警一分局舉辦「銀髮族桌遊反詐騙」，宣導反詐騙。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

農曆春節年關將近，台中警方推出多元治安及宣導服務，烏日分局今天表示，春節期間將推出「機動派出所」接受報案、執行巡邏及守望等勤務；並規劃「協助維護民眾舉家外出住居安全」服務；台中第一警分局日前也推出「銀髮族桌遊反詐騙」益智遊戲活動，預防詐欺犯罪、維護社區治安。

為預防詐騙及竊盜等犯罪蠢蠢欲動，警一分局21日在惠華長青快樂學堂舉辦「銀髮族桌遊反詐騙」益智遊戲活動，邀請20多名高齡長輩參加，宣導最新詐騙手法，偵查隊及派出所員警到場指導阿公阿嬤與詐騙集團鬥智，宣導反詐騙。

烏日分局在春節期間也不打烊，在春安工作期間自110年2月3日至2月17日期間設置「警察機動派出所」，分別設在烏日區明道花園城、烏日區九德圖書館前、大肚區公所前及龍井區的台灣大道五段與遊園南路口等4處，將不定時編排勤務，以走動式勤務方式，隨時提供更便捷優質的服務與關懷。

為讓民眾於春節期間能安心外出訪親、旅遊，烏日分局今年持續推出「協助維護民眾舉家外出住居安全」措施，民眾在春節如需加強住宅及周邊巡邏，可撥打「110」電話或親自至各派出所提出申請。烏日分局指出，去年春節期間受理近百件舉家外出住居安全維護申請案，頗獲好評。

(中時 )