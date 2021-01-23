蔦松國小幼兒園的中央廚房慢慢變成長者的快樂天堂。（蔦松國中校友會提供）

蔦松國中校友會送餐到學區7個村，迄今服務4萬人次、送出20萬分午餐。（蔦松國中校友會提供）

雲林縣水林鄉蔦松國中校友會長青食堂的靈魂人物「美秀姊」張美秀（左四），以及長期志工李志雄。（周麗蘭攝）

雲林縣水林鄉蔦松國中校友會7年前起為老人送餐，迄今送出20萬個餐盒，23日志工們休息一天，與長輩們一起吃外燴圍爐慶祝。（周麗蘭攝）

水林鄉蔦松國中校友會7年前訪視社區時，看到長輩吃飯配罐頭，募到20萬元開啟送餐服務，7年來發展成中央廚房與長青食堂，以蔦松國小為據點送餐到學區7個村，迄今服務4萬人次、送出20萬分午餐，為了紀念這個難得的里程碑，志工們與長輩們今(23日)中午圍爐分享喜悅。

蔦松國中校友會長青食堂是縣內數一數二之典範，2014年在蔦松國小幼兒園開辦，每週5天提供熱騰騰的四菜一湯午餐給7個村的獨居長輩，目前服務148人，鼓勵他們盡量到食堂共餐，行動不便者由志工送餐。

校友會理事長林原誌說，開辦之初募到20萬元啟動基金，估計只能維持3個月，沒想到獲得校友熱烈支持，一年後獲縣府補助，中央廚房慢慢變成獨居長者的快樂天堂。

該長青食堂現在也提供衛教課程，臉書每天更新用餐和服務的訊息，長輩吃飯照片是外地遊子最佳心靈慰藉。

中央廚房的靈魂人物是的總監張美秀，18歲青年80歲阿嬤都她「美秀姊」，有「找到她就有幸福感的一餐和因為美味而流口水」的美稱。

修車廠老闆李志雄長期幫忙維修水電，50名守護天使志工年齡加起來千歲，發願服務長輩吃飯到萬萬歲。

林原誌表示，該長青食堂完全沒有行政以及人員的支出，百分之百提供給長者用餐，在這裡有溫度的不只午餐，還有在地鏈結的情感，七年來創造水林南7村20萬分供餐的幸福，20萬元開辦基金還要繼續發光發熱。

(中時 )