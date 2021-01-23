桃園龜山國小是富邦盃台灣12強少棒大賽奪冠熱門球隊，今日在四強賽與中平國小上演「桃園內戰」，龜山火力大爆發，全員都有敲安、合記18支安打，以17比3提前5局「扣倒」贏球，此屆3場比賽共打下38分，明日將與台北東園國小爭冠，力拚隊史第3座冠軍。

龜山國小從第1局就奠定勝基，首局就打了12人次，靠5安、3保送攻下7分大局，賽後總教練李政達說，「第一局氣勢有打出來，中平打擊其實也不錯，但他們急著追分數所以有些綁手綁腳，他們是可敬的對手。」

龜山國小此戰全員敲安，且每個棒次表現平均，先發9人中有8人繳出雙安表現，「我們在得分契機上掌握很好，今天殘壘率低，打擊平均、有發揮，小朋友有打出氣勢，現在目標是提升穩定性，比賽起伏不能太大。」

龜山首戰以7比3勝桃園大勇、接下來以14比2擊敗台北福林，加上此戰17比3贏球，3戰合計敲下38分，打擊火力驚人，加上投手深度夠、有實力，是奪冠熱門球隊。此戰龜山採用投手車輪戰，共3任投手都沒丟超過30球，沒超過投球限制代表明日還能出賽，「我們投手有5、6人實力不錯又平均，明天投手還有4人可以上場。」

其中三壘手邱澤敲出2安都是長打，4分打點為全隊最多，總教練李政達說邱澤是此屆打擊表現最好的選手，「他也拿過打擊獎，去年關帝廟盃、新北U12都有拿。」但李政達也忍不住小虧邱澤，「他打得好但守備失常，2次界外飛球漏接才導致失分，守備有很大加強空間，回去要特訓一下。」

龜山國小曾在2017、2019年富邦盃奪冠，明日對上台北東園要拚隊史第3冠，「之前在巨人盃、關帝廟盃都有對過他們，他們整體不錯，但我們投手比較穩定，預測明天也會是打擊戰。」

龜山國小與中平國小進行四強戰。（中華棒協提供）

桃園中平國小。（中華棒協提供）

(中時 )