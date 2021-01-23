南韓女團2NE1在2009年出道，由CL（李彩麟）、Bom（朴春）、Dara（朴산다라）和Minzy（孔旻智）組成，但2016年因合約問題宣告解散，當年她們不僅在亞洲受歡迎，更紅遍全球，本被看好能成為世界第一女團，因此突然解散讓外界相當震驚；近日2NE1的4名成員驚喜合體為旻智慶生，粉絲看到同框照勾起滿滿回憶「眼淚不爭氣地流了下來」。

CL昨（22）日在IG更新動態，驚喜曬出她和朴春、Dara、旻智的合照，4人從當年就有深厚的革命情感，所以2NE1解散後，她們偶爾還是會相約見面，這次是為了慶祝18日滿27歲的旻智；另外Dara也同樣在IG曬出合照，且感性地寫到，「為了慶祝旻智生日，成員們全都聚集在一起，去了CL的工作室玩。這也是旻智在2NE1度過的第12個生日，所以友12支蠟燭」。

近日2NE1的4名成員驚喜合體為旻智慶生，粉絲看到同框照勾起滿滿回憶「眼淚不爭氣地流了下來」。(圖/ 摘自CL李彩麟IG)

大票粉絲紛紛轉貼她們的合照，並激動地表示，「好想念4人同台時的燃炸舞台」、「能夢想她們再合體嗎」、「時代的眼淚」、「嗚嗚嗚眼淚不爭氣地流了下來」、「有生之年還能看到她們在一起，太感人了」、「啊啊啊我的青春」、「縱觀各女團，從二代到五代，真沒見過比2NE1更有團魂更和諧的女團」。

2NE1每首歌曲推出都造成轟動，像是〈I Am The Best〉、〈CRUSH〉、〈Come Back Home〉，但2014年成員朴春陷入運輸禁藥風波，所有工作都暫停，而團體活動也變少，後來有些酸民認為朴春的事情，是間接導致2NE1解散的關鍵。

(中時新聞網)