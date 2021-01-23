今年學測國文寫作測驗有兩題，分別是知性題「享受虛擬的幸福人生」、情意題「假如我有一座新冰箱」。高中老師表示，今年國文科寫作測驗，文本看似容易理解，其實不容易寫好。

今年國寫兩大題中，第一題知性題談「清洗記憶」和「虛擬幸福人生」，是近年電影或小說中常出現的主題；第二題情意題以「如果我有一台新冰箱」為題，詢問考生新冰箱中想冰藏甚麼（虛實皆可），會符合自己期待的美好生活？

第一題的問題（一）要考生比較《忘情診所》和《健忘村》的劇情差異。建中退休老師林明進說，《忘情診所》中主角主動要求洗去記憶，但事後男主角因難忘舊情而想保留昔日美好，因此與系統搏鬥。《健忘村》則是村民受到「忘憂」的引誘，因村長一己之利而失去部分記憶。

至於第一題的問題（二），問考生是否支持「經驗機器」上市。林明進說，如果是支持，可往「世界上已有太多戰爭、仇恨與悲傷，經驗機器的問世，能夠消弭許多的痛苦與遺憾，讓人生充滿正向與光明力量」方向發展；若是反對，則可闡述「天下沒有白吃午餐，虛擬的設定與修正無法取代真實的人生」。

第二題甲文柯裕棻〈冰箱〉將情感與記憶轉化成可冰藏的事物，乙文黃麗群〈如果在冬天，一座新冰箱〉則點出新冰箱可以藉由想像召喚美好的生活願景。

板橋高中老師官廷森說，第二題考生可由實轉虛，將自我對生活乃至世界的想像、願景冰藏保存，像時空膠囊般，讓美好永駐。在新冠疫情對人類的衝擊下，「傷痛」與「美好」、「記取」與「遺忘」的思辨，格外具有意義。

林明進表示，國文寫作第一題可以說是考語文表達，考生比較容易發揮；第二題則是考文學表達能力，考生的表現差異會比較大，對程度不好的人來說是一場「艱困的國寫戰爭」。

全國教師會解析指出，與過去相較，今年國文寫作文本看似容易理解，其實不容易寫好。第一題有關「健忘村」的部分，敘述過於省略，線索不足，且未標記文本出處。第一題由問題（一）到問題（二）的脈絡過於跳躍，可能造成考生思考中斷，未來命題宜留意。

(中時 )