後壁區新嘉里長張細雲出席時力黨年度回顧發表，大批民進黨比國民黨更差勁，力挺時力稱台灣民眾不該只死忠一個政黨。（程炳璋攝）

時代力量台南市黨部23日發表牛年春聯暨年度回顧與期許，黨主席陳椒華表態參選下屆主席，對參選下屆台南市長表示尚無規畫。時力在台南市2020年選戰的政黨得票數中，有5個選區得票數分析超過議員當選門檻，將是2022年提名議員候選人的首選區域。

時代力量崛起台灣政壇，歷經多次黨主席換人風波，台南市不分區立委陳椒華去年11月接任黨主席，台南市黨部23日舉辦年度回顧與期許，除發表牛年春聯，並對外說明2020年台南各項服務案件。

時力台南市黨部細數去年參與的台南市政議題，主要包括學甲區爐碴案，東山後壁養雞場異味案，南山公墓保存案與阻止竑榮水泥園區案，找來地方里長與社團理事長給予肯定與背書。

大力抗爭養雞場異味的後壁區新嘉里長張細雲到場相挺，直言台灣人民不應死忠一個政黨，民進黨比國民黨還差勁，選前很會說，選後變啞吧，希望有時力這樣真正做事的政黨衛人民發聲。

時力近期將選新的黨主席，陳椒華已表態參選，表示若續任，將支持地方黨務發展，2022年的縣市長與議員選戰，希望增加議員候選人席次，各縣市起碼3人。

針對台南市選區，陳椒華表示，台南市這幾年發展沒看到進步，反而給市民挫敗感，她尚無規畫參選台南市長，但不排除推出有競爭力的人選。

陳椒華表示，時力是小黨，直轄市長對決空間小，議員比較有競爭機會，根據2020年政黨票得票數分析，時力在台南市平均得票率為7.5％，其中在安南區、北區與中西區（合併算1區）、南區與安平區（合併算1區）、永康區、東區共5區得票數都超過議員當選門檻，仁德區得票數也逼近當選，都是2022年會提名候選人與其他黨一較高下的選區。

(中時 )