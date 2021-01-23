拜登政府上台，全球關注美中關係會否隨之改善。前國安會秘書長起今天表示，美中遲早恢復對話，台灣也一定要跟大陸恢復對話，而這也是美國的希望；前行政院長江宜樺說，台灣雖小但是可以扮演重要角色，值此新政府上任時刻我們可以提供幫助，讓美中互相摸索政策。

蘇起強調，蔡總統一定要想辦法跟大陸恢復對話，這也是新任「印太事務協調官」坎貝爾的主張，他就已經公開呼籲希望兩岸恢復對話，雖然美國能幫上的忙不多，但兩岸自己要想辦法。

蘇起認為，美中遲早恢復對話，再從美國角度來看，大國對談之前，台灣應該要先跟大陸緩和關係，而台灣如果還想推動兩國論與台獨，現在的情況就是逆風。

江宜樺指出，過去四年美國朝野聯合創造給台灣的機會，甚至鼓勵台灣對抗中共，這樣的狀況隨著新政府上來會有所改變，但是也不至於一下就跟中國變得非常易好把台灣丟在一旁，比較可能改變是會想辦法處理好中美之間的利益衝突。

江宜樺說，台灣的立場當然是不一望成為導火線發生大戰，這會變成三方都輸的局面，而台灣損失最為慘重。其實我們比老美更了解老中，我們比中國人更了解美國的制度與文化，我們雖然小，但是可以扮演重要角色，值此新政府上任時刻我們可以提供幫助，讓美中互相摸索政策。

江宜樺又說，我們角色雖然不是很大，但卻很關鍵。台灣一方面可能成為導火線，另一方面可以成為解方，端看當政者要怎麼善用這樣的特殊角色。

(中時 )