衛生福利部桃園醫院疫情擴大，使桃園疫情緊繃，適逢年關將至，為讓民眾採購安心，桃園市長鄭文燦今（23）日前往家樂福中壢店視察賣場防疫措施，針對近日部分縣市發出「避桃令」，他強調，桃園不是疫區，且也已與幾位縣市首長通話，大家都力挺桃園。

鄭文燦今視察防疫措施時，肯定賣場落實防疫相關規定，包括採單一入口並強制戴口罩才能入內採買，且美食區禁止試吃，業者也自主準備手套，讓民眾採買時避免接觸風險，手扶梯每四小時消毒一次。

針對近日部分縣市的「避桃令」，鄭文燦表示，有好幾個縣市首長親自致電給他，包含苗栗、雲林縣長，連江、金門縣長也有打電話支持桃園、力挺桃園。他強調，桃園不是疫區，也沒有封城，市民仍可以正常生活，但必須做好防疫相關規定。

此外，近日一位部桃護理師為了不波及家人，自願與同仁搬進醫院提供的病房住宿，對此，鄭文燦親自寫信給該名護理師，表示深刻感受到辛苦背後的勇敢與熱情，並致上最深的致意，他也重申，要做醫療同仁最堅強的後盾，配合各項防疫措施。「相信黑暗終將散去，辛苦總會結束，我們盼望的平安會來到。」

(中時新聞網)