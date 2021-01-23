大佛遊客服務中心旁公共造產觀光市集， 20間店面，以嶄新「卦山村」重生，23日開幕。（吳敏菁攝）

大佛遊客服務中心旁公共造產觀光市集， 20間店面，以嶄新「卦山村」重生，23日開幕。（吳敏菁攝）

大佛遊客服務中心旁公共造產觀光市集， 20間店面，以嶄新「卦山村」重生，23日開幕。（吳敏菁攝）

大佛遊客服務中心旁公共造產觀光市集， 20間店面，以嶄新「卦山村」重生，23日開幕。（吳敏菁攝）

大佛遊客服務中心旁公共造產觀光市集， 20間店面，以嶄新「卦山村」重生，23日開幕。（吳敏菁攝）

大佛遊客服務中心旁公共造產觀光市集，沉寂多年，這次20間店面，引進在地18職人進駐，打破蚊子店面，以嶄新「卦山村」重生，一間間個性小店，讓人驚艷「好潮」，呈現漆器、版畫、插畫、披薩親子教學等特色，為八卦山大佛風景區，增添全新美學生命力。

「快上山，八卦山上有好潮店鋪可以逛街了」，彰化縣政府為了讓公造造產閒置的觀光市集重新活起來，引進18位在地職人進駐，重新裝潢、打造「卦山村」，網路不少知音早已開始瘋傳，23日正式開幕。

彰化縣長王惠美表示，彰化很有料，只是太低調，卦山村呈現了團結力量大，18位專業職人進駐，讓八卦山完全不一樣，兩年來縣府在八卦山用心，規劃月影燈會、九龍噴泉等，希望吸引讓更多人上山、也欣賞八卦山夜晚的美，點、線、面多元串連，深化彰化深度旅遊。

卦山村進駐職人有金工、樹漆、商業攝影、古琴表演、版畫、插畫、水彩、植栽設計、披薩親子美食教學、茶道教學等，是青年創業基地之一，王惠美表示，青年創意無限，只要給一點火苗，就可以燒旺，縣府已編列1000萬元青創基金，最高補助30萬，激盪未來更多可能。

王惠美表示，力推彰化旅遊，已有300家旅行社來彰化踩線，包裝彰化3天2夜行程，可以賣到1萬6800元，目前旅行社也持續規劃6000元至8000元行程，希望透過人潮帶來錢潮，吸引更多年青年留在彰化。

「卦山村」除了可以藝術尋寶，還有許多教學活動，開幕當天下午就舉辦了年節花藝、親子瑜伽、版畫紅包印刷、親子英樂故事繪本，未來「卦山村」定期舉辦藝術課程、創意美食、限定生活講座、不定期主題活動等，用美學生活哲學，重新詮釋彰化藝術小旅行。

(中時 )