男人和女人都怕遇到「綠茶」，綠茶基本滿足兩項條件：顏值高、心機重，原本以為對方是個好女孩，結果卻被她弄得灰頭土臉，實在是悲慘。星座運勢網站「星座愛情運勢」點名以下4個星座，最有成為綠茶的潛力，演技一流，讓男人不知不覺陷入她的魅力中無法自拔！特別強調，這裡不是說這幾個星座都是綠茶，只是說最有潛力成為綠茶，以及最可能成為哪種綠茶。

▍1.雙魚座：最無辜的綠茶

擅長角色：容易被愛欺騙的單純少女

雙魚天真爛漫，眼神無辜，看起來楚楚動人，惹人憐愛。雙魚的打扮一般也很清純，說話溫柔親切，撒嬌裝可愛樣樣精通，總是一副無辜的樣子。看起來單純傻乎乎，其實內心非常精明，許多男人以為自己是護花使者，實際上可能連備胎都算不上。

▍2.巨蟹座：最溫柔的綠茶

擅長角色：傻傻等待愛情的溫柔姐姐

巨蟹溫柔體貼，善解人意，看起來柔柔弱弱，沒有攻擊性，讓人容易放鬆警惕，她多愁善感，又不抱怨，總是以你為主，在你傷心難過的時候給予安慰，在你生氣鬱悶時給予紓解，一步步引你進入溫柔陷阱。男人不要高估自己的魅力，你以為自己的忽遠忽近讓她患得患失，其實一切都在巨蟹女的算計之中，讓你以為自己非常重要，其實什麼都不是。

▍3.天秤座：最女神的綠茶

擅長角色：優雅大方的素顏女神

天秤顏值高氣質好，自帶女神光環，卻沒有高高在上的架子，待人親切熱情。她社交能力強，為人處事大方得體，在你面前不疑神疑鬼，讓你覺得她非常懂事，很有度量。其實，她對你寬容不吃醋，不疑神疑鬼，同樣也不關心你，不愛你。她注重保養，只是想讓自己擁有更多追求者；她氣質優雅，是想保持自己女神地位；她優雅得體，只是為了俘獲你的傾慕之心，你只是她的俘虜，不是愛人。

▍4.雙子座：最活潑的綠茶

擅長角色：任何角色

雙子長著一張漂亮可愛的面孔，卻有著千變萬化的性格。她有時大方仗義，跟男生稱兄道弟；有時弱不禁風，小鳥依人。她鬼點子多，有時候是真綠茶，有時候只是覺得好玩。她是天生的演技派，追求新鮮感，也很有叛逆精神，只不過，聰明反被聰明誤，很容易玩一玩就失控。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)