《同學來了》進棚錄影，找來阿Ken學生時期的同學們，當錄影進入尾聲時，安心亞突然從主持台消失，正當大家一頭霧水，女神優雅地從後台走出，手捧澎湃的草莓蛋糕，上頭則插著阿Ken的帥照和蠟燭，讓阿Ken驚呼：「我還想說妳怎麼不見了！」安心亞追問阿Ken有沒有感到驚喜？阿Ken則是鎮定酷回：「還好欸！因為我跟納豆的生日差沒多久啦！」

阿Ken手捧蛋糕，真摯地許下第一個生日願望「希望節目越來越好」、第二個生日願望「我們現場的同學身體都健康，凡事都順利」，正當大家覺得這兩個願望聽起來會不會太正常了，阿Ken突然展現水瓶座的古靈精怪，畫風一轉臉上表情扭曲了起來，那第三個不能說出口的生日願望頓時出現無限想像，惹得納豆和安心亞忍不住異口同聲對他喊：「你那表情可不可以不要演了？可不可以真誠一次！」但是阿Ken表情繼續豐富進行，讓安心亞再也看不下去大呼：「不要想一些色色的東西啦！」沒想到阿Ken聽到更加理直氣壯：「我就是想要想一些色色的！」無奈壽星最大，安心亞只能配合，只是看著阿Ken的表情，再也忍俊不住捧腹大笑，現場兩人互動十分逗趣可愛。

阿Ken(中)生日許願不正常 嚇傻納豆(右)、安心亞(左)「你可不可以真誠一次？！」。(圖／中天綜合台提供)

身為專業主持人、演員、導演等多重身分的阿Ken，在演藝界早已闖出自己的一片天地，充滿大將之風的他，從不會因為自己學經歷高於他人而展現傲氣，自帶光環卻不斷磨練自己跨越障礙，丟掉包袱扮醜耍寶樣樣無極限，一點一滴日積月累，堅持自己的夢想，成為現在的「全能藝人」。更多精彩內容都在週一至週五晚間9點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)