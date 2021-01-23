大北門年貨大街23至24日於佳里區文化路封街舉辦。（劉秀芬攝）

大北門年貨大街23至24日於佳里區文化路封街舉辦。（劉秀芬攝）

大北門年貨大街23至24日於佳里區文化路封街舉辦。（劉秀芬攝）

台南市大北門年貨大街23日起熱鬧登場，近90個攤位販售年節美食、特產，吸引近7000人採買，台南市長黃偉哲下午亦到場表示支持，黃偉哲說，在疫情升級下，年貨大街還能順利舉辦活動，全靠落實防疫措施，料敵從嚴，才能避免產生破口、維持正常生活，一起保護台灣得來不易的防疫成果。

由佳里商圈及北門商圈首次舉辦的大北門年貨大街，23至24日於佳里區文化路封街舉辦，適逢新冠肺炎疫情升溫，辦或不辦都備受關注，佳里商圈理事長陳駿逸表示，在提高防疫兼顧民生經濟下，照常舉辦，除管制出入口、採實聯制登記，入口有自動量溫裝置，場內禁止試吃，取消飲食區。

現場除了有各式年貨商品供大家採買外，更有祈福博杯、年菜拍賣活動，佳里區公所同時舉辦「關懷弱勢 寒冬送暖」活動，也邀請書法名家現場揮毫送春聯，攤商及附近商家表示，逛街人潮比預期來的多。

商圈也祭出機車、電視、iPhone手機抽獎增加買氣，不少民眾攜家帶眷出遊採買，雖然大家都有依規定戴口罩，但還是有不少人買了美食後邊走邊吃，主辦單位表示會加強勸導。

(中時 )