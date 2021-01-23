即便疫情衝擊餐飲業，金曲歌王蕭敬騰（老蕭）仍將餐飲副業經營的有聲有色，為將喜愛的日本主廚渡邉信介留在台灣繼續做出美食，去年11月為主廚在台北東區黃金地段開設日本料理店「渡邉」，試營運時採熟客制，座上賓多是明星、老闆等級，讓這家已有明星光環的餐廳再添神秘感與話題性，近期對外開放後仍一位難求，不禁令人更好奇渡邉信介的料理魔力。

蕭敬騰熱愛吃日本料理，並精心打理為渡邉信介開幕的「渡邉」日本料理餐廳。（喜鵲娛樂提供）

「他（老蕭）說，這家店會按照我希望的環境，做我想要做的東西，讓我全權處理，能有這樣的合作關係很難得。」渡邉信介這麼感性地說著來這裡擔任料理長的主因。這段緣份起於老蕭過去在採會員制的日料餐廳「千壽」初嘗渡邉的好手藝而驚艷，更一路跟隨到渡邉後來掌廚的「守破離」用餐；某次老蕭聽聞主廚可能回日本發展，深怕再也吃不到這美味，便提議與經紀人Summer及3名友人合股，更以渡邉為名開餐廳。

渡邊信介目前目標盼為餐廳摘下米其林星星。（何書青攝）

老蕭及股東們賦予渡邉信介對廚房設備、料理、甚至鍋碗器具等完全主導權，信任與尊重專業的態度顯露無遺，因為這餐廳就是為了留住渡邉信介的好菜而存在。餐廳斥資3000萬元打造，老蕭怕主廚太勞累，更堅持僅做晚餐的12席板前座位及8人座包廂，光是食材成本就超過5成，渡邉信介說：「現在我能更不受限的使用食材，變化出不同料理。」他更坦言，眼前的目標就是要拿下米其林星星。

廚房以外的事，老蕭則樂於親力親為，甚至連座位上的燈光老蕭都親自爬上去調，Summer說：「老蕭想到很多人吃飯喜歡拍照，所以他想讓客人拍食物的光是最對的。」貼心打點餐廳的態度可見一斑；而店內輪番擺放老蕭及股東們各自收藏的藝術品，播放的是播放爵士音樂，不走一般日料店的風格，就是想為賓客打造輕鬆不拘謹的用餐氛圍。

渡邉信介的料理帶給饕客傳統與創新的驚喜感。（何書青攝）

「渡邉」店內僅供應無菜單料理，每套16道，每位6000元，每月1號開放次月訂位，每套近2/3都是熟食，讓愛吃日料卻不想都吃生食的饕客大快朵頤，也考驗主廚的烹調功夫。渡邉的料理嘗得到如松露、日本頂級和牛等許多奢華食材，牛肉、海鮮等多半都從日本新鮮進口而「跟著日本市場的營業日走」，而蔬菜的部分也講究，用的是來自嘉義、許多米其林星級餐廳都合作的農場作物。

以「白花椰菜濃湯」作為開場，香濃暖胃。（何書青攝）

開始品嘗料理時，當日正逢天氣寒冷，主廚貼心用「白花椰菜濃湯」做為套餐中第一道暖胃的料理，這是無菜單料理的美好之處，主廚更自由地依當日食材及情況做料理，饕客也能在小細節感受主廚為當天這場饗宴的用心。「白花椰菜濃湯」用白花椰菜、蛤砬、洋蔥燉煮出香濃湯頭，並以鼠尾草的花、茴香花及韭菜花妝點出精緻繽紛的感覺，喝完馬上更令人期待接下來的菜色。

「渡邉」使用許多珍稀食材，如「九繪炙燒生魚片．松露風味橙醋．鮟鱇魚肝」，用的食材是在日本有夢幻魚美稱的九繪魚。（何書青攝）

「九繪炙燒生魚片．松露風味橙醋．鮟鱇魚肝」使用有「日本三大夢幻魚」美譽的九繪魚，配菜也別出心裁，在日料中鮟鱇魚肝被做成各式醬料十分普遍，不過渡邉信介說：「我自己在做的時候，不想做別人做過的方式，於是想到把它冷凍做成冰冰涼涼的，這麼一來，與生魚片一起入口的時候，化在嘴中滋味也很融合。」於是他將冰凍後的整條鮟鱇魚肝現刨成片狀，與九繪魚搭出入口即化的美妙口感，佐以帶松露香氣的橙醋醬，鹹香與酸甜達到絕佳平衡，令人食慾大開。

「銀鱈西京燒」將銀鱈特地用顆粒較大的京都味增長時間醃漬，搭配炸過的銀杏及地瓜泥，風味香濃又解膩。（何書青攝）

「銀鱈西京燒」用顆粒較大的京都味增醃漬銀鱈，而顆粒較大的味增需醃漬較久才能展現足夠鹹味，因此光是這部分就得費時4天才完成，之後再進行炙烤，外層被烤得些微焦香的銀鱈，肉質嫩口細膩，搭配一旁鹽炸過的銀杏、蘿蔔泥及地瓜泥，其地瓜泥也有別於一般用奶油調味，而是改以加入醬油來調製，使其更符合日式風味之外，更有解膩之用。

「和牛壽喜燒」使用日本近江和牛，佐以蛋白打發後再加入蛋黃而成的綿密醬料，帶出滑口鮮甜的美妙滋味。（何書青攝）

「和牛壽喜燒」則使用來自日本近江牛之未生產過的母牛或小牛，肉質特別柔軟，醬料以蛋白打發後再加入蛋黃而成淡黃色的綿密泡泡狀，配上和牛肉質的軟嫩，再補了奶香，並帶出滑口的鮮甜滋味，饕客也可隨心沾取一旁附上的花椒粉、一味粉及柚子胡椒，享受不同層次的辛香美味。

油脂豐富的鰻魚沾上主廚秘製的香濃醬汁，烤出焦香誘人的日式鰻魚。（何書青攝）

渡邉信介以往的人氣招牌鰻魚飯，在「渡邉」也可品嘗到。（何書青攝）

「渡邉」也帶來主廚過去熱賣近5年的「招牌鰻魚飯」，特意選用油脂豐厚的台灣黑鰻，經烤後蒸1小時，接著一根根費心剔除魚刺，再沾醬烤到入味，而鰻魚飯最關鍵的那味香濃醬汁，更是主廚不斷使用的那鍋秘製老醬汁，裡面不僅有加入烤過的鰻魚骨去熬煮，每片新來的鰻魚要烤時也都會沾進醬汁裡，因此使這鍋老醬汁累積出濃濃的香醇鰻魚味。

用這樣的濃醇醬汁烤到噴香的鰻魚，搭配主廚試了20多種米才選出最般配的日本山形美姬米，以古法炊煮出軟中帶Q且自帶甘甜的釜飯，讓鰻魚飯的每一口都是鹹香鮮甜的滋味，成就了這道不愧是招牌的迷人料理。餐後的甜點也令人驚艷，以多種甜美水果及薄荷果凍製成，搭配乾冰上桌，為這套饗宴畫下視覺味覺都夢幻的句點。

即便吃得再飽，也令人忍不住一口接一口的美味清爽甜點。（何書青攝）

(中時 )