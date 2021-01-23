29歲大陸當紅女星鄭爽因為捲入代孕棄養風波，慘遭大陸廣電總局明文封殺，演藝事業徹底玩完。而她的父親鄭成華態度更是180度大轉變，從一開始PO文痛訴鄭爽前男友張恒不僅是個出軌多次的極品渣男，還是個手中握有女生不雅影片的軟飯男，畫風整個急轉直下，不僅在受訪時含淚道歉，自責沒有正確引導孩子，更驚爆鄭爽選擇代孕的原因，就是不能生育。

鄭爽被踢爆與舊愛張恒赴美找代理孕母生下2個小孩，後來又因為感情破裂，崩潰驚吐一句「打不掉，他X的煩死了」，引爆全民怒火，甚至被演藝圈徹底封殺。而她的父親也被發現悄悄刪去了一開始指責張恒是超級渣男的PO文，今(23日)更現身接受陸媒專訪，在鏡頭前眼泛淚光地道歉：「首先我還是作為鄭爽的父親，真心的向大家道歉。作為一個家長，沒有正確的引導孩子。」

鄭爽父親日前接受媒體訪問，含淚為代孕棄養風波道歉。(取自微博)

鄭爽父親坦言，當初鄭爽與張恒談戀愛，大家都樂見其成，也設計了很好的前景，還特地把房子都重新裝潢一遍，連嬰兒床都準備好，準備迎接這個美好的新生命，誰知突然有一天聽到鄭爽與張恒分手了，讓他與老婆真的控制不住情緒，一家人都是崩潰狀態，因此才會在張恒父母到訪時，脫口過激的語言，但鄭爽父親強調：「我真心真心的後悔和道歉，但是內心我們真是不是那麼想的」。

至於為何會選擇代孕？鄭爽父親先是呼籲大家千萬別模仿他們這種行為，這是不對的，也坦言鄭爽因為工作關係，身體不好，因此才會選擇醫療代孕，「醫療代孕就是說在不能生育情況下，各種身體不允許情況下，才能選擇這種醫療代孕。」也稱自己最大錯誤，就是沒阻止鄭爽去做這種社會評價不好的決定。

鄭爽爸坦言在得知鄭爽與張恒分手當下，全家人都陷入崩潰狀態，因此才會一時情緒失控對張恒父母說出過激言論。(取自鄭爽爸微博)

那鄭爽對兩個小孩態度究竟是什麼？鄭爽父親說，他們一直尋求要撫養這兩個孩子，不僅今後日子怎麼難過，都有信心、有責任去照顧好這個孩子。他也強調不會曝光張恒的負面事情，因為這不是多好、多正能量的事，沒有意義，不希望造成小孩未來的陰影。

(中時新聞網)