宥勝、林予晞劇中互動有趣。（HBO Asia提供）

《戒指流浪記》將播出最終回。（HBO Asia提供）

由宥勝、林予晞主演的HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，本週日將播出最終回，林予晞最終是否接受宥勝的求婚是看點之一。他們倆因對於婚姻觀念不同調，一度吵到分手，又因林予晞機師前男友黃立介入欲追回舊愛，讓林予晞正視自己的情感，但「遠距離戀愛」卻又成了她與宥勝之間的考驗。現實中的兩人，對於遠距戀愛很有默契地都喊「不行」。

《戒指流浪記》劇中，林予晞考上夢寐以求的航空公司國際線空服員，在實現夢想與愛情間糾結，林予晞認為，戲外若就算自己支持另一半到異地實現夢想，而自己不在身旁，形成遠距離戀愛，「就算我支持，對方也不會願意，要嘛一起去要嘛不過去，或是有期間限定」。談到能否接受遠距離戀愛？林予晞說，光是用想的就覺得困難，「談戀愛會想天天見到對方，若再穩定的關係就不一定。」她分析，若以戀愛來說，「遠距離戀愛似乎比較空虛，光是台北到香港的距離就很辛苦了」。

對於遠距戀愛，宥勝也坦言不行，「若相隔的單位不是公里，而是天數，我的極限應是一個月必須見一次面的距離，但目前沒嘗試過！」他透露，會願意支持另外一半到異地實現夢想，但幾個月可以，以年計算不行，「無論如何一年一定要見幾次面」。

此外，《戒指流浪記》最終回，宥勝為追回林予晞，在她出發異地前一刻，在機場大跳廣場求婚舞，給足她驚喜，這場戲歷經16小時才拍攝完成，兩人坦言當下非常緊張，也很害羞。宥勝直喊：「自己在真實世界真的做不出這樣勞師動眾的舉動，下跪的時候真的很緊張。」見證此刻的林予晞覺得太浪漫了，「好像好萊塢電影一樣美夢成真。」

(中時 )