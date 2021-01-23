2021年業餘明星對抗賽今日進行第二場賽事，首戰吞敗的大學生明星隊6局下展開反攻，靠著第5棒的曾宸佐敲出關鍵安打逆轉戰局，助隊以3比2逆轉，1分差險勝社會人明星隊，將戰績扳平。

首戰大學生隊全場雖敲出10安，但也吞下9次三振，導致攻勢無法有效連貫，今天面對「最強銀行員」吳昇峰，前3局打線受到壓制，5局打完還以0比1落後。

但大學生隊6局下掛起反攻旗幟，前2名打者連續敲安，並靠著成功短打推進至得點圈，2出局後曾宸佐把握機會敲出清壘安打，紀慶然再補上安打送回曾宸佐追加保險分，加上陽杰恩後援3局鎖定勝利。

大學生隊今天由北市大侯羿輔先發，表現穩健，5局只被擊出4支安打失1分，另外送出6次三振，最快球速來到145KM，

大學隊總教練謝承勳表示，今天先發投手侯羿輔有投出應有的水準，指叉球、曲球與滑球都能壓在低的位置，才能壓制社會隊打線，今天大家表現有漸入佳境，曾宸佐去年經歷未來之星跟爆米花比賽，整體心態跟穩定度都有很大的進步，也有表現出四年級老大哥水準給學弟們去學習。

而社會人總教練吳思賢則說：「今天大學隊的表現也看得出來有很快調整進入比賽狀況，中間高耀佐那局狀況主要應該是配球太過執著同個位置，沒有把內外角的空間好好運用，不過比賽結果不是這次對抗賽的重點，主要是觀察選手自我調整狀況以及理解比賽能力，也期待兩隊互相學習與成長。」

兩隊明天繼續在立德棒球場進行第3場比賽，社會人將推出李峻旗先發，對上大學隊的尤明勝。

(中時 )