新北市鶯歌區大湖社區發展協會每周都為在地長者安排不同課程，其中最特別的是「爺奶咖啡時間」，聘請專業老師教導平均75歲的阿公阿嬤到社區練習手沖單品咖啡，而92歲的退役陸軍翻譯高鎮波原本都窩在家中，不願出門，導致體力日衰，但直到參加爺奶咖啡班，又重新找回往日興趣，恢復元氣。

大湖社區發展協會理事長李素貞表示，大湖社區約有5千戶住家，因位在小山坡上，沿途可見楓樹和香蕉樹林，有鄉間的恬適，因此有「小陽明」之稱，而社區內有一群高齡長者，在協會安排下社區每周一到周五都有課程，包括健康講座、銀色奇肌動健康、簡易旅遊日語會話、桌遊、排舞、卡拉OK等，每月也有舉行2次大共餐，其中最多長者期待的是每周一「爺奶咖啡時間」。

92歲的高鎮波早年是陸軍司令部編譯，前總統蔣中正視察金門時，他曾擔任翻譯，與美軍溝通，直到43歲退役後進入美商公司工作，才定居在大湖社區，高鎮波退役後也持續在社區教授兒童美語和媽媽教室，直到75歲才結束教學。高鎮波的太太溫芙蓉表示，先生退休後幾乎都窩在家裡，不願意出門，體力也越來越不好，直到社區開辦爺奶咖啡班，他又重拾早年與美軍喝咖啡的習慣，每周吵著到據點來跑咖啡，除了重拾往日美好時光，也結交到社區好友。

社會局長張錦麗表示，新北市從去年推動「高年級實習生計畫」，委託天元慈善功德會聘請專業老師教導手沖單品咖啡，目前已有許多社區關懷據點派員學習，帶回社區推廣，除了鶯歌大湖社區外，還有平溪菁桐、五股貿商、板橋新板、三重愛笑瑜珈協會等19個據點同步實施，希望藉由咖啡香，讓長者能再現生命活力。

(中時 )