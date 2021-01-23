有「台灣血液之母」美譽的林媽利受邀到台中舉辦「林媽利醫師創作義賣特展。（馮惠宜攝）

「林媽利醫師創作義賣特展」23日舉辦開幕茶會，立法院長游錫堃特別到場向林媽利醫師致意。（馮惠宜攝）

游錫堃也以老子的「道可道非常道」形容林媽利的畫作。（馮惠宜攝）

有「台灣血液之母」美譽的林媽利受邀到台中舉辦「林媽利醫師創作義賣特展」，1月23日盛大舉辦開幕式，立法院長游錫堃專程與會，他在致詞時戲稱，自己過去經過血緣化驗，原以為自己是純種漢族，沒想到父系有70％外族血統，是雜種的；唯林媽利隨後也表示，游錫堃的母系血緣可以確定是平埔族。

年逾八十歲的林媽利一手建立國內血庫系統，致力提升台灣輸血環境，投入醫學研究之餘，她也利用周末投入藝術創作，透過油彩、壓克力、蠟彩、融合玻璃等媒材展現人生美好的風景，而此次透過義賣特展，她除了傳遞對藝術的感動，義賣所得亦全數捐予台灣輸血學會，作為輸血醫學研究資源。

主辦單位特別於23日下午舉辦開幕儀式，醫界、宗教界以及藝術界人士齊聚一堂，游錫堃專程與會，他坦言，自己不是藝術家也不是醫學家，與林媽利勉強說是宜蘭同鄉，他知道林醫師研究台灣血緣，他曾去驗過DNA結果父系血緣中70％為外族人，還有不少原住民的基因，他笑稱，原以為自己是純種漢人沒想到是雜種的。

游錫堃也以老子的「道可道非常道」形容林媽利的畫作，很有美感、特色，無法用言語比喻；最後他也購買一本林媽利著作的「圖解台灣血緣」，表達林媽利以義賣畫作為台灣輸血學會募款的敬意。

林媽利上台致詞時直言：沒想到院長真的來了，他除表達感謝，也表示經過考據追溯游院長母系血緣可以確定是平埔族的。

林媽利說，他畫畫60多年，做血液研究40多年，而做台灣族群研究有20多年，對他來說畫畫就是想要抓住剎那的美感，此次展出的作品多達35件，其中有15件為非賣品，其他20件她希望全數賣出所得也將全收捐血台灣血液基金會。

(中時 )