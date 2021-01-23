日本海事協會（ClassNK）公布「液態天然氣加氣船檢驗與設施／設備指導方針」（Guideline for Survey and Facilities／Equipment of LNG Bunkering Ships），其中載明了於海上供應LNG燃料之液化氣體運輸船的附加安全設備相關要求。

由於LNG燃料船在二氧化碳、硫氧化物與氮氧化物排放量方面，所造成環境負荷遠比使用傳統燃油的船舶更低，因此近年來，LNG燃料船的數量一直在持續增加。另一方面，從碼頭設施供應LNG燃料給一般船舶的設施卻仍屬有限。為確保燃料供給能更靈活調度，可在海上供應LNG燃料的LNG運輸船被視為選項之一，日本國內也有越來越多艘可供給LNG燃料給其他船舶的LNG運輸船（LNG加氣船）已竣工並投入營運。

該協會表示，目前國際公約並未針對在海上輸送LNG至其他船舶的船用設施/設備制定規範，向來只有對加裝的安全設備進行個別審查。對此，該協會為推廣LNG船用燃料，根據其審查經驗，制訂出最新指導方針，彙編了於船舶間安全輸送LNG此種極低溫物質的設備加裝及檢驗要求，LNG加氣船的配置與系統設計、燃料輸送系統及操作相關等規範，以及相符的船級符號。

上述指導方針已供該協會官方網站「My Page」會員免費下載，欲註冊加入會員，可至該協會官網www.classnk.com，點選「My Page Login」查詢。

(工商 )