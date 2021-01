日本海事協會(ClassNK)公布「液態天然氣加氣船檢驗與設施/設備指導方針」(Guideline for Survey and Facilities/Equipment of LNG Bunkering Ships),其中載明了於海上供應LNG燃料之液化氣體運輸船的附加安全設備相關要求。

由於LNG燃料船在二氧化碳、硫氧化物與氮氧化物排放量方面,所造成環境負荷遠比使用傳統燃油的船舶更低,因此近年來,LNG燃料船的數量一直在持續增加。另一方面,從碼頭設施供應LNG燃料給一般船舶的設施卻仍屬有限。為確保燃料供給能更靈活調度,可在海上供應LNG燃料的LNG運輸船被視為選項之一,日本國內也有越來越多艘可供給LNG燃料給其他船舶的LNG運輸船(LNG加氣船)已竣工並投入營運。

該協會表示,目前國際公約並未針對在海上輸送LNG至其他船舶的船用設施/設備制定規範,向來只有對加裝的安全設備進行個別審查。對此,該協會為推廣LNG船用燃料,根據其審查經驗,制訂出最新指導方針,彙編了於船舶間安全輸送LNG此種極低溫物質的設備加裝及檢驗要求,LNG加氣船的配置與系統設計、燃料輸送系統及操作相關等規範,以及相符的船級符號。

上述指導方針已供該協會官方網站「My Page」會員免費下載,欲註冊加入會員,可至該協會官網www.classnk.com,點選「My Page Login」查詢。

