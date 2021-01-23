國泰台灣 5G+（00881）即時淨值預估。（翻攝國泰投信網站）

很多小資族買不起一張60多萬的台積電，轉而大舉搶進跟台積電沾上邊的ETF，其中國泰台灣 5G+（00881）近期最受投資人追捧，儘管台積電周五股價重挫3.5%，但該檔ETF盤中出現追價逆勢上漲，溢價幅度超過3%。對此，國泰投信提醒投資人買進時，宜留意官網所提供之即時折溢價幅度，勿過度追價，以防出現短期投資績效與預期出現落差的風險。

台積電近期股價狂飆頻創新高，也帶動台股叩關16000點大關，但台積電一張超過60萬貴參參，並非一般投資人買得起，而國泰台灣5G+（00881）主打不到20元就能配置台積電和其他5G權值股，吸引不少小資族、存股族搶買。

00881去年12月才掛牌，短短兩個月時間，受益人數已衝破 16 萬人，吸金近300億元，第一大成分股台積電、占比約30%，換算逾90多億元買護國神山；鴻海、聯發科持股占比14%和12%；聯電持股比重6%。買該ETF就能投資「護國神群」，成為股民為自己賺取過年紅包的一大途徑。

00881最近連動台積電行情趨勢愈來愈明顯，如法說會前夕湧現買盤搶卡位，導 致巨幅溢價，22日英特爾未如預期擴大下單，台積電股價暴跌逾3%，反被視為拉回是低接買點，爆出21.3萬張掛牌以來第二大量，終場上漲2.78%、收在18.5元，溢價幅度3.12%。預估淨值17.94元。

國泰投信呼籲投資人買進時，宜留意官網所提供之即時折溢價幅度，勿過度追價，以防出現短期投資績效與預期出現落差的風險。

國泰台灣5G+ETF基金經理人蘇鼎宇表示，ETF本身是一種基金，但具有初級、次級市場兩種投資管道，兩種管道各別對應著ETF的「淨值」及「市價」，當兩者出現落差時稱之為「折溢價」，而兩者之中仍應以「淨值」為基礎。

當市價高於淨值過大時，一般以1%為較合理之幅度，市場將有修正機制會調整兩者間的價差，故常見溢價後隔天較易下跌的情況，提醒投資人操作時宜留意各發行投信官網的「ETF即時折溢價」變化，避免過度追價。

(中時新聞網)