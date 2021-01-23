台東縣卑南國中三年級學生高子莘父不詳，從小由外婆照顧長大，曾因繳不出房租，全家被房東趕出，居無定所，外婆過世後，母親又因案入監，雖然境遇坎坷，但她始終臉帶微笑，懂得感恩、品學兼優，獲全國普仁獎表揚。

一直臉帶笑容的高子莘，被問到父母親時仍忍不住哽咽，她與妹妹高禹虹，從小由外婆照顧長大，國一剛開學時，外婆過世，母親工作不穩定，因沒錢繳房租，全家被房東趕出去，到處流浪，記憶中搬過5、6次家，去年母親因案入監服刑，姊妹兩人在牧師協助下住進教會，才得以安心就學。

高子莘說，在她最困苦的時候，學校的師長都很關心她，教會的牧師的和師母也很照顧她，她也不斷的告訴自己不用害怕，再怎麼難過的事，總會過去，困境再大，也一定能度過，畢竟還有許多愛她的人，將來她希望當護理師，因為可以幫助更多人。

卑南國中校長游數珠表示，子莘雖然境遇坎坷，但是努力向上，在校人緣好、乖巧懂事，參加薩克斯風樂團，認真練習，多次代表學校參加英語、音樂等比賽獲佳績，不僅品學兼優，更有樂於助人的愛心。

靈鷲山台東普仁獎23日頒獎，台東區有17位國中、小學生獲獎，其中，高子莘以正面、樂觀、愛心等特質，獲全國普仁獎，妹妹高禹虹也獲得台東區普仁獎。

靈鷲山台東中心執事法泰法師說，品德是治癒心貧窮的最大力量，「心」不能貧窮，心道法師是一位很慈悲的師父，靈鷲山2003年創立普仁獎18年來，表揚8745位國中、小品德優良的學生，心道法師倡導三好～身好、口好、意好，五德～正面、積極、樂觀、愛心、願力，在生命中閃耀自己也照亮別人，持續不斷發光發熱，相信這股正面向上的能量，能在每位小太陽心中萌發出善種子，以三好五德創造未來生命的良善循環。

(中時 )