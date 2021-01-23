旭村盃國際少年足球邀請賽23日在豐里國小開踢，共有24支足球勁旅比拚腳上功夫。（莊哲權攝）

已經在國內占有一席之地的「國泰世華旭村盃國際少年足球邀請賽」23日在台東豐里國小開踢，24支足球勁旅、近500名小將在球場上切磋腳下功夫；比賽期間，不能用1次性餐具及保特瓶，不能叫外送，要自己打飯、洗碗，希望小球員除了踢球以外，還能從小灌輸環保概念。

寒流遠去，昨天台東地區陽光舒暖，來自全國各地小選手們在陽光下「尬」球，拚勁十足，而除了精采賽事以外，全場不能使用保特瓶、不能叫外送、午餐看不到便當盒，大家要自己洗碗，選手每天還要寫心得日記，已樹立台灣環保球賽標竿。

縣長饒慶鈴感謝近3年來國泰世華銀行基金會冠名贊助及教育部體育署經費補助，讓主辦單位不用擔心經費，更能用心於經營高品質比賽；也感謝來自全國24支少年足球隊選手家長放心讓孩子到台東，甚至一起參與。

豐里國小校長蔡見明表示，這次參賽隊伍多是國內各級少年足球賽事前4強隊伍，連續4天的賽事，各縣市精英球隊聚集在台東踢球，像在踢世界盃足球賽一樣，活動精采可期，歡迎大家前往為選手加油。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢說，5年前受校長蔡見民感動，掛名贊助旭村盃，讓他不用四處去募經費，如今知名度已是全國性，希望藉此讓喜愛足球的偏鄉學童更具競爭力。

(中時 )