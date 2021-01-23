柯P攜愛將黃珊珊出席公益活動 手提百隻火雞送暖弱勢 。（吳康瑋攝）

柯P攜愛將黃珊珊出席公益活動 手提百隻火雞送暖弱勢 。（吳康瑋攝）

柯P攜愛將黃珊珊出席公益活動 手提百隻火雞送暖弱勢 。（吳康瑋攝）

柯P攜愛將黃珊珊出席公益活動 手提百隻火雞送暖弱勢 。（吳康瑋攝）

柯P攜愛將黃珊珊出席公益活動 手提百隻火雞送暖弱勢 。（吳康瑋攝）

離2022大選越來越近，各政黨啟動縣市長人選佈局，北市長柯文哲第二任期將在後年屆滿，傳聞將由愛將副市長黃珊珊接棒，柯 23日上午赴萬華出席市議員應曉薇舉辦的「歲末送暖」活動，現場同框東森總裁王令麟，並動手切火雞，邀眾人一起享用溫暖美味的愛心火雞餐盒。

據了解，這次活動為北市議員應曉薇攜手東森直銷電商前往萬華日祥區民活動中心所舉辦的公益活動，現場除捐贈150隻火雞大餐，無償贈給有需要的弱勢族群，應曉薇的母親也自掏腰包，花費數十萬元替在地長輩添購發熱衣，柯文哲也特地帶著黃珊珊一同出席活動，熱情響應歲末送暖。

柯文哲透露，應曉薇每年都會舉辦這種公益活動，他要代表北市政府好好的來表達感謝，此外活動要圓滿，也要歸功現場很多人來攜手參與，包括莊敬高職的師生幫忙切火雞、分裝入盒及里長們幫忙分送，這樣善行才能完整。

王令麟表示，東森這次捐贈的大火雞，全都是台灣農民的特產，基本上每隻都重達五公斤，並且過去一整年，在地的每位農民都非常辛苦，所以全民都應該攜手共度、盡量幫忙，此外，他也大讚柯P，儘管疫情持續不斷，但深信台北市在柯文哲的帶領之下，一定能天佑台北、台灣，一定能夠平安。

(中時 )