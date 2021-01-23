1920年代創建的丸茂百貨招牌，見證嘉義早期的百貨公司。（廖素慧攝）

1960年嘉義女中的學生座位表都附有學生照片。（廖素慧攝）

嘉義市立博物館開幕特展老物件，展出早期的愛國獎券。（廖素慧攝 ）

嘉義市立博物館開幕特展老醫館的文物吸引民眾憶當年。（廖素慧攝）

嘉義市立博物館休館2年多整修，23日重新開幕，舉辦「開箱吧！嘉憶」特展，展出296件老物件，帶大家回到嘉義舊時光，參觀人潮不斷，且紛紛留言祈願疫情快過去，希望嘉義越來越好，肯定博物館有趣，回響熱烈。

市長黃敏惠表示，嘉義市立博物館於2004年啟用，2018年起休館2年多進行整修更新，這次重新開館，以「嘉義人嘉義事」為主軸，轉型為「城市博物館」，展示嘉義市文化特色、市民歷史與生活記憶，重新打造成適合市民及旅客透過遊樂認識嘉義市的博物館。

嘉義市文化局博物館科長鄧倚欣說，「開箱吧！嘉憶」開館特展，展至6月，徵集296件與早期嘉義庶民生活有關的老物件，現場布置日常家庭生活、學校教室、醫館等場景，例如有1920年代創建的丸茂百貨招牌、嘉義女中1960年代的學生座位表都附有學生照片，非常珍貴。

不少民眾參觀後紛紛留言「有趣的博物館」、「希望2021疫情趕快過去，台灣平安，嘉義越來越好」、「懷念的時光，嘉義讚！」、「如果能重來…」，回響熱烈。

博物館也推出「粉絲嘉獎」的贈禮活動，生日1月23日、24日的民眾，到現場可獲得專屬好禮，還有硬筆書法達人快閃進駐，限時限量發送春聯等。

博物館前廣場23、24日有「嘉有喜事」故事市集，有老掛鐘、古著、復古玩具、廢木料創作等具有城市記憶及生活印記的物件，復古變裝派對、互動打擊、踢踏舞、陶笛演奏等街頭表演。

(中時 )