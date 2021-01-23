台南市政府消防局第四大隊善化分隊於23日上午，配合轄內慶安宮辦理宣導活動。（消防局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府消防局第四大隊善化分隊於23日上午，配合轄內慶安宮辦理宣導活動。（消防局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府消防局第四大隊善化分隊於23日上午，配合轄內慶安宮辦理「善化慶安宮寫春聯送鄉親，冬至救濟活動」暨119擴大防火宣導活動，參與民眾共計約200餘人。

善化消防隊特別安排消防人員與義消，一同前往共襄盛舉，同時與善化區居民互動體驗，並講解防災知識，宣導內容著重於用火、用電安全常識、爆竹煙火認可標示與標章、住警器介紹及防範一氧化碳中毒宣導。

活動現場教導民眾各項火災預防措施及緊急應變方式，除推廣居家裝設「住宅用火災警報器」，於火勢擴大前，爭取時間及提早避難逃生，更提醒民眾最近寒流來襲使用電暖器時之安全方式，希望民眾養成用電安全習慣，建立安全居家環境。

互動體驗後，民眾可學習到正確防火觀念並獲得慶安宮媽祖加持護身符，正所謂天助自助，雙助取福過牛年。

善化消防分隊分隊長謝智任表示，希望透過這次的宣導，增進民眾對火災預防及一氧化碳中毒防範，以期減少火災及意外的發生，確保民眾的生命財產安全。

(中時 )