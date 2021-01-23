裕隆納智捷23日迎來洋將「喬丹女婿」克里斯馬斯的傷癒歸隊，隨即上場貢獻18分、6籃板，搭配林宜輝20分、6助攻，裕隆終場79比73力挫高雄九太，但賽後裕隆總教練邱大宗不先提克里斯馬斯復原狀況，反而先痛批SBL根本沒有競爭力。

「很想念各位媒體，有了你們來，兩隊球員都打得很亢奮，九太打來更加激情，也讓我們不太好打，」邱大宗說，「只是從記者會現場這麼吵雜的環境來看，難怪PLG會好的原因，就是SBL沒有競爭力。」前兩周SBL都沒辦賽後記者會。

不過既然提到了剛從背傷恢復的克里斯馬斯，邱大宗還是不禁開始抱怨，「很多人都在說克里斯馬斯不好，那麼為何他會變成各隊包夾的對象，我們挑選他的原因是為了球隊，並非為了球迷，打球再華麗，或是再會得分，不打團隊都沒用。」

邱大宗表示，畢竟本季洋將身高限制在203公分，剛好達標的克里斯馬斯，當然屬於全聯盟最大支的洋將，最大的優勢自然就是，只要一對一的話，根本沒有人可以守住他，「接下來我希望能讓我們內外結合更順暢一點，整體也更流暢些。」

九太以布蘭登16分、23籃板表現最佳，入選中華男籃24人名單的吳曉謹，也有14分進帳，聽到亞洲盃資格賽將從日本改到卡達舉行，吳曉謹滿臉錯愕，「我還真的不知道改地方了，但對我來說，日本或卡達都一樣，我仍很有意願加入中華隊。」

(中時 )