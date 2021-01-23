桃園市一名馬祖藉的7旬陳姓老翁獨自坐著輪椅外出購物迷途，湊巧同為馬祖藉的員警鄭貴隆至現場關心處理，經用馬祖福州話與其溝通確認身份後平安送老翁返家。
八德分局廣興派出所員警鄭貴隆、黃文憲日前下午巡邏時，接獲民眾報案稱在八德區褔國街附近，有7旬老翁發生迷途情事，警員黃文憲到場後關心坐在輪椅上的老翁，但老翁只會說馬祖福州話，好在同行前往的警員鄭貴隆是馬祖人，馬上用馬祖福州話與老翁溝通。
經了解老翁姓住在和平路附近，下午獨自一人坐輪椅到大湳市場附近購物，但因年事已高忘記返家的路，且本身僅會說馬祖福州話並不會說國語，湊巧遇到會說馬祖福州話的鄭貴隆與其溝通，得知其住處後便以巡邏車搭載陳姓老翁返回住家。
鄭貴隆從小在馬祖長大，大學時期來到台灣就讀，大學畢業出社會工作幾年後因緣際會報考警校投入公職，受訓後也分發至八德服務近14年，鄭員表示八德地區也住著不少馬祖同鄉，能在職場上幫助到同鄉，心裡也感到非常高興。
(中時 )
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