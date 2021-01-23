蔡伯府去年12/29才卸任協會理事長，竟成協會成員與他的最後一次見面。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

因病猝逝的寒舍餐旅集團董事蔡伯府，曾由金曲歌王蕭煌奇牽線，慷慨金援挽救因缺錢瀕臨解散的身心障礙者藝文推廣協會協會，並擔任理事長。協會成員聽到這個消息都感到震驚與不捨，長期與蔡伯府共事的協會秘書長朱萬花哽咽地說：「他是位樂於助人圓夢的企業家」，並感謝蔡伯府對身障表演者的無私付出。

朱萬花表示，她第一次和蔡伯府見面，是在喜來登飯店的一場餐會上，當時蕭煌奇受邀表演，居中牽線找朱萬花到場向蔡伯府求援。沒想到蔡伯府當場就承諾協助，這對當時資金出現龐大缺口瀕臨解散的協會而言，宛如一場即時雨。

蔡伯府接任身心障礙者藝文推廣協會理事長8年，與大家共事十分愉快。除了協助募款，也支持培養新秀，並且提供喜來登飯店免費住宿，讓外縣市學員能夠安心學習追夢圓夢。協會同仁表示，他雖然低調但經常邀請協會成員到喜來登用餐，跟大家打成一片，餐會小酌之後，偶爾會開唱卡拉OK。朱萬花說，蔡伯府最愛唱的歌是蕭煌奇的「逆風飛翔」，常藉由這首歌來與身障表演者互相勉勵。

蔡伯府曾參與「夢想者聯盟」MV拍攝。（中華民國身心障礙者藝文推廣協會提供）

2015年協會籌拍「夢想者聯盟」MV，邀請蔡伯府入鏡擔任「傳燈者」的角色，他一口就答應並挪出時間配合拍攝。「他和大家相處就像是朋友，沒有企業家的架子」，朱萬花說。去年12月29日蔡伯府卸任理事長，交接時再次承諾：「不管有沒有在協會擔任職務，都會永遠支持身心障礙者藝文推廣協會」，沒想到言猶在耳的溫暖聲音竟成永別。

(中時新聞網)