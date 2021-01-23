兩男彈弓血腥射鳥，23日溪湖警分局循線逮捕。（溪湖警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

兩男彈弓血腥射鳥，23日溪湖警分局循線逮捕。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

兩男彈弓血腥射鳥連孵蛋鳥媽媽也不放過。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

2名男子就為了好玩，手持彈弓射殺野鳥，手段殘忍，連在孵蛋的鳥媽媽也不放，3支血腥影片上傳到抖音平台，男子肩靠肩，擺出了神射手姿勢自炫，掀起公憤，網友海搜「殺手」，23日溪湖警分局循線逮捕，2名越南籍阮姓移工表示，為了提高網路抖音平台影片點閱人氣，才以射殺野鳥展現其精準之彈弓射擊技能為題材。

已經下架的影片，男子手持弓彈高舉雙臂，瞄準站立在電線桿上野鳥，鳥兒中彈後垂直落地，躺在柏油路上無力掙扎，一旁小鳥趕緊飛走，畫面讓人心痛心，這兩名殺手，還常在抖音平台播放各式珍藏的弓彈。

網友們眼尖，發現一則血腥射鳥背景，應該是位於彰化縣埔鹽鄉，並從其中一名涉案男子穿著的制服，推測是在埔鹽附近一間工業公司工作。

溪湖警分局也投入偵辦，從抖音影片之配樂研判，涉案持彈弓射殺野鳥之男子疑似為外籍移工，經深入調查探訪，22日10時許，通知2位涉案之越南籍阮姓移工到場調查。

涉案之二位越南籍阮姓移工表示，為提高網路抖音平台影片點閱人氣，以射殺野鳥展現其精準之彈弓射擊技能為題材，從2020年9月份起，騎電動自行車，搜尋射殺對象，陸續錄製阮嫌以彈弓精準射殺野鳥的過程PO網，迄今共錄製以彈弓射殺野鳥血腥過程3次。

溪湖警分局今天完成筆錄後，依違反野生動物保育法，函請彰化縣政府依法裁罰。彰縣府農業處表示，獵殺一般類野生動物，將依據《野生動物保護法》第17條規定，處以行為人6萬元以上30萬元以下罰鍰。

(中時 )