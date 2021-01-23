部桃爆發醫院群聚感染，讓醫護人員壓力倍增，除了要面對疫情外，還要擔憂身旁家人是否遭到自己波及，心中彷彿壓了塊石頭。一名來自部桃的護理師在臉書上分享，1月11日那天，她收到隔離通知，隨後被送往檢疫所，「根本來不及收行李，也來不及跟先生、女兒們說再見」，並貼出一張和家人隔窗對望的照片，更表示，這段時間讓她深刻體會到，何謂世界上最遙遠的距離。

護理師昨(22日)在臉書上分享，畢業後她便進入急重症外科這條路。她表示，從未想過有天會背負著照顧染疫病患這個重責，並回憶起，去年單位接到通知時，大家同心協力將一切準備就緒，一而再、再而三的反覆檢查防護裝備是否齊全，就怕漏了哪一個重要的環節，因為他們最怕的就是看不到的病毒，「你永遠不知道它會停留在哪裡」。

抗疫這1年來，她陸續照顧了好幾個病患，每次要進入負壓隔離病房時，她仍然會站在鏡子前面再三檢視穿戴正確且齊全。直到本月11日，她接到通知要進行居家隔離，但她仍敬業的照顧完重症患者，「在醫院洗完澡，才跟著同事坐著醫院安排的車來到檢疫所，根本來不及收行李，也來不及跟先生、女兒們說再見」。

隔離的這段期間，最辛苦的莫過於先生，她表示，先生不但要面對公司及學校給的壓力，還要一打二照顧小孩，前陣子寒流來，先生還貼心地帶著小孩一同送行李到檢疫所，就是那一刻，她瞬間體會到什麼是世界上最遙遠的距離，「是家人就在妳的面前，但妳卻抱不到也碰不到，因為害怕連累」。

終於，昨晚是隔離的最後一夜，她感謝這段時間大家的關心及陪伴，更表示檢疫所裡環境良好，什麼都不缺，「每天吃很飽，睡很暖」。最後她感謝先生的支持，願讓自己回到崗位，和大家繼續奮戰，一同撐過這個關卡。即便疫情帶來諸多挑戰，但她仍不後悔踏上這條路，「希望疫情可以快點結束，第一線醫護人員加油！」最後她也不忘向院內同仁喊話，「桃園醫院加油，我們真的很需要大家的鼓勵！」

(中時新聞網)