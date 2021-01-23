俄羅斯前著名試飛員托波耶夫（Magomed Tolboyev）說，俄羅斯蘇（Su）-57「惡棍」（FELON）戰機在一對一纏鬥時，可輕易打敗洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35隱形戰機。他指出，F-35機動性不足，根本沒戰力，但確實有電子能力。
不過，據塔斯社和《國家利益》（The National Interest）網報導，托波耶夫強調，F-35依靠電子套件，使它特別容易受到干擾，「這也正是我為何反對一切電子化的緣故」。
(中時新聞網)
俄羅斯前著名試飛員托波耶夫（Magomed Tolboyev）說，俄羅斯蘇（Su）-57「惡棍」（FELON）戰機在一對一纏鬥時，可輕易打敗洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35隱形戰機。他指出，F-35機動性不足，根本沒戰力，但確實有電子能力。
不過，據塔斯社和《國家利益》（The National Interest）網報導，托波耶夫強調，F-35依靠電子套件，使它特別容易受到干擾，「這也正是我為何反對一切電子化的緣故」。
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