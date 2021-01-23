42歲廖姓男騎士載著28歲黃姓女性友人，23日下午3時許行經淡水區中正東路二段，廖男不明原因疑自撞道路右側路樹，廖男頭部外傷失去生命跡象，黃女腦漿從鼻子中流出，頭部撕裂，警消獲報後，將兩人緊急送往淡水馬偕醫院急救，淡水警方表示，將持續了解事發經過。

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(中時 )

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