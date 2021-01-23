機車疑自撞路樹 淡水騎士命危 被載友人臉迸腦漿重傷 18:322021/01/23 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疑自撞路樹 淡水騎士命危 被載友人迸出腦漿（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 42歲廖姓男騎士載著28歲黃姓女性友人，23日下午3時許行經淡水區中正東路二段，廖男不明原因疑自撞道路右側路樹，廖男頭部外傷失去生命跡象，黃女腦漿從鼻子中流出，頭部撕裂，警消獲報後，將兩人緊急送往淡水馬偕醫院急救，淡水警方表示，將持續了解事發經過。 外籍女拒戴口罩比中指又飆Fxxk 台鐵列車長霸氣拒載 曾勒索林志玲師妹千萬遭押 彭偉明還是《艋舺》演員 (中時 ) #腦漿 #廖男 #頭部 #淡水 #鼻子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酒駕自撞分隔島 4輪朝天翻覆竟毫髮無傷 11:272021/01/19 社會 白歆惠昔遭7年男友狠劈暴瘦成骷顱 4年後嫁百億富商當貴婦 06:312021/01/15 娛樂 絕命終結站翻版 駕駛撞車竹子穿腦 04:102021/01/15 社會新聞 台東小客車衝進排水溝起火 駕駛逃出無礙 09:202021/01/15 社會 拖板車撞機車 老婦右腳遭輾過截肢 17:402021/01/21 社會 機車打滑擦撞鶯歌環河路分隔島 2人傷重不治 16:072021/01/23 社會 林為洲爆身體出狀況 已住院做新冠肺炎篩檢 07:462021/01/13 政治 高雄輕軌大南環段 才通車就撞車 04:102021/01/15 地方新聞 鶯歌轎車疑恍神自撞 四輪朝天翻覆追撞路旁3車 12:402021/01/14 社會 板橋6旬翁過馬路疑進視線死角 遭公車捲入車底命危搶救中 10:382021/01/16 社會 新北騎士疑因超車自摔 慘死公車輪下 08:562021/01/15 社會 社會熱門新聞 澎湖市場現稀有白腹魚 每公斤8888元天價標出 - 社會 - 中央社 【蔡伯府驟逝】父子5年相繼過世 家族因十信風暴家道中落 靠古董翻身 - 社會 陸正妹演講兩腿間突滑出不明棒狀物 30秒影片掀網瘋猜 - 社會 【蔡伯府驟逝】喜來登赴宴突倒下猝逝 檢方初判因病死亡 - 社會 第一次到未來公婆家吃飯 陸女見餐桌2道菜狠斷3年情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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