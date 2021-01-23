國寶級銅鑼大師吳宗霖展出銅雕創作，陪民眾藝術過新年。（新北市立圖書館提供）

新北市青少年圖書館邀16位安坑在地藝術家以各自擅長的銅雕、紙雕、篆刻、木雕、棉紙撕畫、油畫、水彩、金工飾品等，攜手打造結合閱讀與藝術的「春鬧」年節閱讀特展今（23）日開幕，新北市立圖書館館長王錦華表示，青少年圖書館連續4年與在地藝術家合作，邀請藝術家們進入圖書館展出，除了提供藝術家另類的交流平台，同時也讓民眾在閱讀之餘，體驗到生活中無處不是藝術，帶給大家一個不一樣的藝術新年。

迎接農曆春節，新北市青少年圖書館與新北市人文藝術協會推出充滿濃濃年味的「春鬧」年節閱讀特展，16位不同領域的在地藝術家以「牛轉乾坤」的年節主題共同聯展，讓過年添上一絲的藝術味。

另有充滿喜氣的藝術市集、春聯作畫、牛年開運講座，以及「流體畫」、「毫芒雕刻磚雕」、「刻印」等有趣的藝術體驗活動。台灣微縮模型王鄭鴻展大師、國寶級銅鑼大師吳宗霖等也將現身說法，和大家分享他們的「縮小人生」以及「銅鑼世界」，陪民眾藝術過新年。

新北市圖表示，16位在地藝術家共同展出156件作品，即日起展至2月底止；1月24日「毫芒雕刻磚雕」台灣知名的毫芒雕刻家陳逢顯老師，將帶大家體驗磚雕DIY的樂趣、2月20日「刻印真簡單，大小朋友一起來」將透過深入淺出的刻印教學，帶大家親手雕鑿出屬於自己的印石；「藝術開講」1月31日為「星座與家庭經營的魔法棒」開運講座、2月20日「鑼不再只是鑼」國寶級銅鑼藝術大師吳宗霖，將和大家分享銅鑼的奧妙。

(中時 )