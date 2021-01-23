（總太地產董事長翁毓羚（中）表示，總太社區新春採購節活動，讓住戶們提前感受熱鬧應景的過年氛圍。圖／曾麗芳）

總太地產（3056）位於台中北屯廓（郭換部）子重劃區近千戶造鎮大案「總太2020」，締造快速完銷佳績，已於2020年底完工，目前進入交屋階段，預期在農曆春節前會有約300戶住戶進駐社區。

積極落實社區共好理念的總太地產，為喜迎住戶搶在新春期間歡喜入厝，今（23）、明（24）兩天廣邀社區頭家舉辦「總太社區新春採購節 奔向共好市集」活動，社區專屬共好超市「蔬鄉」今日也同步試營運，可說是多喜臨門！

「總太社區新春採購節」活動，今、明兩天邀請各社區頭家擺設年貨大街，兩天共匯聚60多家攤商共襄盛舉，還有舞獅秀、財神發紅包等精彩活動及多重好禮抽獎，讓住戶及鄰里提前感受熱鬧應景的過年氛圍。

此外，總太地產為滿足日常所需機能，「總太2020」公設方面，特別規劃300坪社區專屬「蔬鄉」共好超市，也同步於今日試營運，提供住戶在生鮮蔬果等生活採買上更加便利，具體感受總太地產「心生活美學聚落」的獨特社區價值。

總太地產深耕北屯重劃區多年，近年以「心生活美學聚落」為造鎮社區開發主軸，推出四期大案、共約6000戶案量。

總太地產董事長翁毓羚表示，疫情衝擊影響，宜居環境成購屋首要考量，相較人口密度高的市中心，擁有大公園綠地又不失交通生活機能的區域，更獲購屋族群青睞；以台中市來看，屬北屯廓（郭換部）子重劃區具足上述條件，隨著周遭大型建設如台中捷運、台中市立醫院BOT案開發案等利多話題助攻，近年成為首購族、小家庭以及退休民眾置產首選。

隨著時下居住型態轉變，集合式住宅蔚成主流，擁有豐富經驗的總太地產，在住宅規劃上講究居住舒適感，不僅堅持每間皆具對外開窗、分棟分層管理、引進智能櫃結合宅配室營運因應數位購物生活需求等；更在大面積基地開發上保留大範圍綠地，如「總太2020」、「總太聚作」結合周邊廓（郭換部）子溪及鄰近5,000坪的麗員公園，自然綠意環繞，讓家真正住進公園裡。

總太地產從建案規劃、營造、銷售到售後服務，優先同業具體落實「八大品牌宣言」，不僅擁有自家甲級營造廠、採自建自售模式開發，更能規劃出更多元的公設項目。

在社區營造方面，則形塑「共好、共學、共享」的互助住宅理念，投入社區第一年免費代管、輔導管委會運作等資源，並舉辦共好市集、社區藝能學院等多項活動，挖掘出社區內的優秀職人及師資，甚至邀請住戶參與公設營運，藉由社區聯網的串聯，讓社區資源得以互通有無，形成具有實質經濟效益的社區生態圈。

憑著軟硬實力兼施，以及擁有市區中相對親民的價格，總太地產「心生活美學聚落」造鎮案在市場上反應熱烈，包括一期「總太2020」、二期「總太聚作」總戶數合計1,870戶、總銷130億元，皆於開案一年內宣告完銷。

目前三、四期「心之所向」，預計今年第一季登場，開發面積廣達1.1萬坪，全案規劃1,834戶，同樣備受市場矚目。

(工商 )