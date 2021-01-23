關鍵字：中國人民解放軍，加薪，基層士官兵，駐紮邊遠部隊，中央軍委會，現代化軍改，吸引和保留人才，年輕軍人，產生信心

香港英文《南華早報》23日引述消息人士報導，中國人民解放軍今年將加薪40％，主要是以基層士官兵與駐紮西藏、新疆與東海、南海等邊遠部隊為主。在中共中央軍委會主席習近平推動大規模現代化軍改之後，加薪旨在吸引和保留人才，讓年輕軍人對進行中的改革產生信心。

報導引述北京一名不願具名的上校指出，這波調薪將讓他每月薪餉調升至多7000元（人民幣，下同，約合新台幣3萬元）收入，讓他月入逾2萬元。這名上校坦承不清楚加薪政策什麼時候開始落實，咸信是在不久的將來。

報導稱，駐紮西藏、新疆、東海及南海等邊遠地區的軍人將是這次調薪最大受益者。其他退役軍官透露，退伍軍人也會按服務年資，相對 提高退伍俸給。

軍事專家告訴《南早》，這次調薪與習近平擔任主席的中共中央軍事委員會於今年元旦發布《現役軍官管理暫行條例》等12部配套法規有關，相關規定詳列現役軍官選拔補充、教育培訓、考核、晉升任用、交流、退役、待遇級別管理。專業技術軍官管理、軍官崗位管理、軍官職業發展路徑管理、規範軍官制度改革中等級轉換辦法和過渡政策等等。

報導引述軍方消息人士指出，現役及退役軍官都憂心中共中央軍委會的強大影響力與缺乏透明制度。認為「中央軍委只提及他們發布了10多項法規，但都不是公開文件，意味著只有更高級別的軍官才有閱讀權限。」他說，所有的軍官都歡迎提高待遇，但也希望建立像「退役軍人保障法」般全面的法律體系。

據了解，解放軍上一次大規模加薪是在2009年3月，當時也是由《南華早報》率先報導透露，當年解放軍一般戰士（士兵）加薪5成，新兵月薪達到1000元，校級軍官加薪3成至逾萬元，少將則加至1萬8000元。

(中時 )